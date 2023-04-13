Пермский губернатор Махонин добивается досрочной отставки мэра краевой столицы

14 апреля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Отношения между губернатором (слева) и мэром (справа) заметно разладились Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин добивается досрочного ухода мэра Алексея Демкина. Об этом рассказали источники в политэлитах. У Махонина накопились претензии к работе городской администрации. «Он вызывал Демкина к себе и попросил написать по-собственному. Тот ему отказал», — говорит источник. Инсайдеры говорят, что история проистекает из давнего противостояния двух систем и неполной подконтрольности Демкина. Он якобы то ли не хочет, то ли не может выполнять до конца договоренности по совместным проектам. Один из примеров — аукцион на организацию «Рынка еды» в бывшем трамвайном депо. Победила компания, которую связывают с теневым мэром Владимиром Плотниковым. А задача была другая. «К тому же в случае досрочного ухода Демкина Махонин останется единственным бенефициаром юбилея Перми. А для Махонина 300-летие является проектом, который поможет ему вернуться в Москву», — говорит другой собеседник. URA.RU направило запросы в пресс-службу Махонина и Демкина. На момент публикации ответы не были получены. Источник, близкий к администрации губернатора, опровергает информацию: «Никакого заявления Махонин не просил». Конфликт между губернатором и мэром образовался осенью 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что в последнее время он обострился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин добивается досрочного ухода мэра Алексея Демкина. Об этом рассказали источники в политэлитах. У Махонина накопились претензии к работе городской администрации. «Он вызывал Демкина к себе и попросил написать по-собственному. Тот ему отказал», — говорит источник. Инсайдеры говорят, что история проистекает из давнего противостояния двух систем и неполной подконтрольности Демкина. Он якобы то ли не хочет, то ли не может выполнять до конца договоренности по совместным проектам. Один из примеров — аукцион на организацию «Рынка еды» в бывшем трамвайном депо. Победила компания, которую связывают с теневым мэром Владимиром Плотниковым. А задача была другая. «К тому же в случае досрочного ухода Демкина Махонин останется единственным бенефициаром юбилея Перми. А для Махонина 300-летие является проектом, который поможет ему вернуться в Москву», — говорит другой собеседник. URA.RU направило запросы в пресс-службу Махонина и Демкина. На момент публикации ответы не были получены. Источник, близкий к администрации губернатора, опровергает информацию: «Никакого заявления Махонин не просил». Конфликт между губернатором и мэром образовался осенью 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что в последнее время он обострился.