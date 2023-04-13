13 апреля 2023

Пермский губернатор Махонин добивается досрочной отставки мэра краевой столицы

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, демкин алексей, махонин с демкиным
Отношения между губернатором (слева) и мэром (справа) заметно разладились Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин добивается досрочного ухода мэра Алексея Демкина. Об этом рассказали источники в политэлитах. У Махонина накопились претензии к работе городской администрации.

«Он вызывал Демкина к себе и попросил написать по-собственному. Тот ему отказал», — говорит источник.

Инсайдеры говорят, что история проистекает из давнего противостояния двух систем и неполной подконтрольности Демкина. Он якобы то ли не хочет, то ли не может выполнять до конца договоренности по совместным проектам. Один из примеров — аукцион на организацию «Рынка еды» в бывшем трамвайном депо. Победила компания, которую связывают с теневым мэром Владимиром Плотниковым. А задача была другая.

«К тому же в случае досрочного ухода Демкина Махонин останется единственным бенефициаром юбилея Перми. А для Махонина 300-летие является проектом, который поможет ему вернуться в Москву», — говорит другой собеседник.

URA.RU направило запросы в пресс-службу Махонина и Демкина. На момент публикации ответы не были получены. Источник, близкий к администрации губернатора, опровергает информацию: «Никакого заявления Махонин не просил». Конфликт между губернатором и мэром образовался осенью 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что в последнее время он обострился.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин добивается досрочного ухода мэра Алексея Демкина. Об этом рассказали источники в политэлитах. У Махонина накопились претензии к работе городской администрации. «Он вызывал Демкина к себе и попросил написать по-собственному. Тот ему отказал», — говорит источник. Инсайдеры говорят, что история проистекает из давнего противостояния двух систем и неполной подконтрольности Демкина. Он якобы то ли не хочет, то ли не может выполнять до конца договоренности по совместным проектам. Один из примеров — аукцион на организацию «Рынка еды» в бывшем трамвайном депо. Победила компания, которую связывают с теневым мэром Владимиром Плотниковым. А задача была другая. «К тому же в случае досрочного ухода Демкина Махонин останется единственным бенефициаром юбилея Перми. А для Махонина 300-летие является проектом, который поможет ему вернуться в Москву», — говорит другой собеседник. URA.RU направило запросы в пресс-службу Махонина и Демкина. На момент публикации ответы не были получены. Источник, близкий к администрации губернатора, опровергает информацию: «Никакого заявления Махонин не просил». Конфликт между губернатором и мэром образовался осенью 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что в последнее время он обострился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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