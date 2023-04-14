Шойгу внезапно поднял весь Тихоокеанский флот

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках проведения внезапных проверок по тревоге поднял все силы Тихоокеанского флота. Такие действия направлены на улучшение способности российского флота отражать любую агрессию потенциального противника на морском направлении, сообщил Шойгу.
«Поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе», — заявил Шойгу в эфире «России 24». Он добавил, что силы флота в рамках проверки отработают отражение возможного удара, обнаружение судов противника и пуски ракет. Данные мероприятия позволят улучшить способности флота по отражению возможной атаки с морского направления, подчеркнул Шойгу.
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