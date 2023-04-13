Завод-банкрот Роскосмоса из Миасса может прекратить деятельность

14 апреля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Вопрос о прекращении деятельности ММЗ рассмотрят 28 апреля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вопрос о прекращении деятельности выходящего в структуру Роскосмоса АО «Миасский машиностроительный завод» (АО «ММЗ», Челябинская область) поставлен в повестку дня внеочередного собрания кредиторов предприятия-банкрота. Как следует из данных федресурса, собрание состоится 28 апреля. «Внеочередное собрание кредиторов АО „ММЗ“ состоится 28 апреля 2023 года. В повестке дня стоит вопрос о прекращении хозяйственной деятельности АО „ММЗ“», — отметил в своем объявлении конкурсный управляющий Анатолий Селищев. На сайте Главного управления по труду и занятости отсутствует уведомление о массовом высвобождении сотрудников предприятия. Компания не заявляла об этом ни в конце 2022 года, ни весной текущего. По другим вопросам предстоящего собрания кредиторы примут решение об условиях продаж, цене и сроках реализации имущества банкрота. Один из вопросов связан с завершением работы по заказу компании «Транснефть» по изготовлению понтонов. Пойти на это предложено из-за невозможности напрямую поставлять изделия, минуя посредников. Банкротом суд признал АО «ММЗ» 15 декабря 2021 года. Решение было принято в ответ на иск самого предприятия. С июля 2022 года на предприятии продолжается процедура конкурсного производства. Очередное судебное заседание по ней назначено на май. В качестве кредиторов выступают ряд компаний. Среди них Роскосмос, «Газпром газораспределение Челябинск», Усть-Катавский вагоностроительный завод, ФГУП «ПО „Октябрь“» и еще шесть организаций. Предприятие является ответчиком по искам о взыскании средств. В марте ООО «Новатэк-Челябинск» потребовал взыскать с ММЗ 94 млн рублей. Получить комментарий по указанному в объявлении Селищева телефону URA.RU не удалось. Отправленный на предприятие запрос к моменту публикации материала остался без ответа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вопрос о прекращении деятельности выходящего в структуру Роскосмоса АО «Миасский машиностроительный завод» (АО «ММЗ», Челябинская область) поставлен в повестку дня внеочередного собрания кредиторов предприятия-банкрота. Как следует из данных федресурса, собрание состоится 28 апреля. «Внеочередное собрание кредиторов АО „ММЗ“ состоится 28 апреля 2023 года. В повестке дня стоит вопрос о прекращении хозяйственной деятельности АО „ММЗ“», — отметил в своем объявлении конкурсный управляющий Анатолий Селищев. На сайте Главного управления по труду и занятости отсутствует уведомление о массовом высвобождении сотрудников предприятия. Компания не заявляла об этом ни в конце 2022 года, ни весной текущего. По другим вопросам предстоящего собрания кредиторы примут решение об условиях продаж, цене и сроках реализации имущества банкрота. Один из вопросов связан с завершением работы по заказу компании «Транснефть» по изготовлению понтонов. Пойти на это предложено из-за невозможности напрямую поставлять изделия, минуя посредников. Банкротом суд признал АО «ММЗ» 15 декабря 2021 года. Решение было принято в ответ на иск самого предприятия. С июля 2022 года на предприятии продолжается процедура конкурсного производства. Очередное судебное заседание по ней назначено на май. В качестве кредиторов выступают ряд компаний. Среди них Роскосмос, «Газпром газораспределение Челябинск», Усть-Катавский вагоностроительный завод, ФГУП «ПО „Октябрь“» и еще шесть организаций. Предприятие является ответчиком по искам о взыскании средств. В марте ООО «Новатэк-Челябинск» потребовал взыскать с ММЗ 94 млн рублей. Получить комментарий по указанному в объявлении Селищева телефону URA.RU не удалось. Отправленный на предприятие запрос к моменту публикации материала остался без ответа.