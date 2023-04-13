Челябинский губернатор отреагировал на ландшафтные пожары в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на многочисленные ландшафтные пожары в регионе. Как он написал в социальных сетях, сейчас важно соблюдать требования пожароопасного сезона.
«Хочу обратиться ко всем: прошу быть внимательными и осторожными. Важно соблюдать требования пожароопасного сезона, быть осторожными с огнем. Прошу оперативно сигнализировать о любых возгораниях», — написал Текслер в своем telegram-канале.
По словам главы региона, он хорошо помнит пожары в 2021 года, когда сгорели поселки Джабык и Запасное. В этом году ситуация не легче. С самого начала пожароопасного сезона во многих муниципалитетах области пожарные ликвидируют последствия лесных возгораний.
Ранее главный госинспектор Челябинска по пожарному надзору Андрей Окороков сообщил, что за первые два дня с момента начала в регионе противопожарного сезона на жителей заведено 39 административных дел. Несмотря на ответственность, люди пренебрегают требованиями безопасности при разведении огня.
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