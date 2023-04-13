Челябинский губернатор отреагировал на ландшафтные пожары в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал соблюдать меры безопасности в пожароопасный сезон

14 апреля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер попросил жителей быть внимательнее в период пожароопасного сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на многочисленные ландшафтные пожары в регионе. Как он написал в социальных сетях, сейчас важно соблюдать требования пожароопасного сезона. «Хочу обратиться ко всем: прошу быть внимательными и осторожными. Важно соблюдать требования пожароопасного сезона, быть осторожными с огнем. Прошу оперативно сигнализировать о любых возгораниях», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, он хорошо помнит пожары в 2021 года, когда сгорели поселки Джабык и Запасное. В этом году ситуация не легче. С самого начала пожароопасного сезона во многих муниципалитетах области пожарные ликвидируют последствия лесных возгораний. Ранее главный госинспектор Челябинска по пожарному надзору Андрей Окороков сообщил, что за первые два дня с момента начала в регионе противопожарного сезона на жителей заведено 39 административных дел. Несмотря на ответственность, люди пренебрегают требованиями безопасности при разведении огня.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на многочисленные ландшафтные пожары в регионе. Как он написал в социальных сетях, сейчас важно соблюдать требования пожароопасного сезона. «Хочу обратиться ко всем: прошу быть внимательными и осторожными. Важно соблюдать требования пожароопасного сезона, быть осторожными с огнем. Прошу оперативно сигнализировать о любых возгораниях», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, он хорошо помнит пожары в 2021 года, когда сгорели поселки Джабык и Запасное. В этом году ситуация не легче. С самого начала пожароопасного сезона во многих муниципалитетах области пожарные ликвидируют последствия лесных возгораний. Ранее главный госинспектор Челябинска по пожарному надзору Андрей Окороков сообщил, что за первые два дня с момента начала в регионе противопожарного сезона на жителей заведено 39 административных дел. Несмотря на ответственность, люди пренебрегают требованиями безопасности при разведении огня.