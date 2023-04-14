Депутат Госдумы Матвейчев: Стрелков давно заслужил ответственность за дискредитацию армии РФ

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков-Гиркин делает заявления, не основанные на аналитике, поэтому его давно надо было привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
«Стрелков-Гиркин делает заявления, что [президента РФ] Владимира Путина ждет Гаага, что весь Генштаб неправильно воюет. А вся проблема в том, что Стрелков вообще не понимает, что происходит, какова стратегия наших действий. Своим глупым умишком пытается понять планы высших. Но вместо того, чтобы подумать, что не он самый умный на свете, а там тоже не дураки сидят, он всех поливает грязью. Делает заявления крайне неаналитического характера, дискредитирующего. Более того, это даже не просто дискредитация, а деформация. Поэтому, конечно, давным-давно пора уже его привлекать за дискредитацию Вооруженных сил», — сказал Олег Матвейчев.
Ранее стало известно, что московское управление МВД проверит Игоря Стрелкова-Гиркина на предмет дискредитации российской армии. Обвинители написали заявление, в котором говорится, что экс-министр обороны ДНР оскорбляет российскую власть в видеороликах в соцсетях. Сам Стрелков заявил, что никаких документов из МВД не получал, добавив, что проверка не повлияет на его публичные высказывания.
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