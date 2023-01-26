Новый небоскреб рядом с «Высоцким» в Екатеринбурге построят за 4 года. Фото

27 января 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Рядом с "Высоцким" появится еще один небоскреб Эдуард Корниенко © URA.RU Администрация Екатеринбурга опубликовала проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий» на Малышева. Согласно документации на официальном сайте, срок строительства составит четыре года. «Освоение территории предусматривается в одну очередь строительства - 2023-2027 год. Общая площадь — ориентировочно 7,43 га, в том числе, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (2,47 га), зона специализированной общественно-деловой застройки (2,65 га), зона смешанной и общественно-деловой застройки (2,28 га)», — говорится в описании проекта. Новый небоскреб построят в границах улиц проспект Ленина — Карла Либкнехта - Красноармейская - Малышева. До 17 февраля идет общественное обсуждение проекта. Информация о том, что рядом с «Высоцким» появится новый бизнес-центр, появилась в 2022 году. О планах на строительство говорил владелец «Высоцкого» бизнесмен Андрей Гавриловский. URA.RU сообщало, что в числе фаворитов конкурса на лучший проект нового небоскреба оказался архитектор, бывший замначальника Главархитектуры мэрии Андрей Молоков, уволенный летом 2022 года. Его архитектурное бюро «Старт» подготовило концепцию, оцененную как экспертами реготделения Союза архитекторов, так и чиновниками, чье мнение важно для заказчика — бизнесмена Андрея Гавриловского. На участке построят многофункциональный административно-гостиничный комплекс со стоянкой на 20 мест, общая площадь здания 49 238 кв.м. Скрин документации проекта на сайте екатеринбург.рф Рядом с БЦ "Высоцкий" вырастет новый небоскреб Скрин документации проекта на сайте екатеринбург.рф Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Екатеринбурга опубликовала проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий» на Малышева. Согласно документации на официальном сайте, срок строительства составит четыре года. «Освоение территории предусматривается в одну очередь строительства - 2023-2027 год. Общая площадь — ориентировочно 7,43 га, в том числе, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (2,47 га), зона специализированной общественно-деловой застройки (2,65 га), зона смешанной и общественно-деловой застройки (2,28 га)», — говорится в описании проекта. Новый небоскреб построят в границах улиц проспект Ленина — Карла Либкнехта - Красноармейская - Малышева. До 17 февраля идет общественное обсуждение проекта. Информация о том, что рядом с «Высоцким» появится новый бизнес-центр, появилась в 2022 году. О планах на строительство говорил владелец «Высоцкого» бизнесмен Андрей Гавриловский. URA.RU сообщало, что в числе фаворитов конкурса на лучший проект нового небоскреба оказался архитектор, бывший замначальника Главархитектуры мэрии Андрей Молоков, уволенный летом 2022 года. Его архитектурное бюро «Старт» подготовило концепцию, оцененную как экспертами реготделения Союза архитекторов, так и чиновниками, чье мнение важно для заказчика — бизнесмена Андрея Гавриловского.