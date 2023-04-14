Седьмого фигуранта дела об убийстве челябинского школьника отправили в СИЗО

Перед попыткой покинуть Россию, Абдулвахоб Сабуров два дня скрывался на чужой квартире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 13 апреля удовлетворил ходатайство следователя о взятии под стражу седьмого обвиняемого в убийстве 17-летнего школьника. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, Абдулвахоб Сабуров вину не признал и пробудет в СИЗО до 14 июня.

В ходе заседания следователь отметил, что 19-летний безработный Сабуров может скрыться от следствия, что он уже попытался сделать — фигуранта сняли с авиарейса в Таджикистан на таможенном контроле. Перед этим он два дня провел в чужой квартире, съехав со своего адреса регистрации. К тому же ему известны другие участники конфликта, с которыми он может поделиться сведениями из материалов дела, которое находится в активной стадии расследования.

Сам Сабуров заявил, что не участвовал непосредственно в избиении и в краже телефона, которая ему также вменяется. Поэтому считает, что достаточно домашнего ареста, а лучше подписки о невыезде по месту временной регистрации. Содержать его готов собственник дома, в котором он официально проживает. В Душанбе же он хотел улететь к заболевшему отцу. Адвокат заявил, что обвинение в убийстве Сабурову предъявлено неправомерно, и предложил оставить его под подпиской о невыезде.

«Ходатайство следователя удовлетворить. Назначить Сабурову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 14 июня», — зачитал решение судья Алексей Акатышев.

Ранее были задержаны шесть участников конфликта, в ходе которого погиб подросток. Все они были отправлены в СИЗО. Среди них трое — несовершеннолетние. Все они являются выходцами из Средней Азии. Ни один из арестованных не признает вины в произошедшем.

Подростка зарезали в ночь на 9 апреля. Правоохранительные органы продолжают выявлять лиц, причастных к преступлению. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, убийство произошло на фоне бытового конфликта.

Абдулвахоб Сабуров признал, что был среди участников драки. Но заявил, что не трогал убитого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU