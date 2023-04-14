Седьмого фигуранта дела об убийстве челябинского школьника отправили в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска 13 апреля удовлетворил ходатайство следователя о взятии под стражу седьмого обвиняемого в убийстве 17-летнего школьника. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, Абдулвахоб Сабуров вину не признал и пробудет в СИЗО до 14 июня.
В ходе заседания следователь отметил, что 19-летний безработный Сабуров может скрыться от следствия, что он уже попытался сделать — фигуранта сняли с авиарейса в Таджикистан на таможенном контроле. Перед этим он два дня провел в чужой квартире, съехав со своего адреса регистрации. К тому же ему известны другие участники конфликта, с которыми он может поделиться сведениями из материалов дела, которое находится в активной стадии расследования.
Сам Сабуров заявил, что не участвовал непосредственно в избиении и в краже телефона, которая ему также вменяется. Поэтому считает, что достаточно домашнего ареста, а лучше подписки о невыезде по месту временной регистрации. Содержать его готов собственник дома, в котором он официально проживает. В Душанбе же он хотел улететь к заболевшему отцу. Адвокат заявил, что обвинение в убийстве Сабурову предъявлено неправомерно, и предложил оставить его под подпиской о невыезде.
«Ходатайство следователя удовлетворить. Назначить Сабурову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 14 июня», — зачитал решение судья Алексей Акатышев.
Ранее были задержаны шесть участников конфликта, в ходе которого погиб подросток. Все они были отправлены в СИЗО. Среди них трое — несовершеннолетние. Все они являются выходцами из Средней Азии. Ни один из арестованных не признает вины в произошедшем.
Подростка зарезали в ночь на 9 апреля. Правоохранительные органы продолжают выявлять лиц, причастных к преступлению. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, убийство произошло на фоне бытового конфликта.
Абдулвахоб Сабуров признал, что был среди участников драки. Но заявил, что не трогал убитого
Центральный районный суд Челябинска 13 апреля удовлетворил ходатайство следователя о взятии под стражу седьмого обвиняемого в убийстве 17-летнего школьника. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, Абдулвахоб Сабуров вину не признал и пробудет в СИЗО до 14 июня. В ходе заседания следователь отметил, что 19-летний безработный Сабуров может скрыться от следствия, что он уже попытался сделать — фигуранта сняли с авиарейса в Таджикистан на таможенном контроле. Перед этим он два дня провел в чужой квартире, съехав со своего адреса регистрации. К тому же ему известны другие участники конфликта, с которыми он может поделиться сведениями из материалов дела, которое находится в активной стадии расследования. Сам Сабуров заявил, что не участвовал непосредственно в избиении и в краже телефона, которая ему также вменяется. Поэтому считает, что достаточно домашнего ареста, а лучше подписки о невыезде по месту временной регистрации. Содержать его готов собственник дома, в котором он официально проживает. В Душанбе же он хотел улететь к заболевшему отцу. Адвокат заявил, что обвинение в убийстве Сабурову предъявлено неправомерно, и предложил оставить его под подпиской о невыезде. «Ходатайство следователя удовлетворить. Назначить Сабурову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 14 июня», — зачитал решение судья Алексей Акатышев. Ранее были задержаны шесть участников конфликта, в ходе которого погиб подросток. Все они были отправлены в СИЗО. Среди них трое — несовершеннолетние. Все они являются выходцами из Средней Азии. Ни один из арестованных не признает вины в произошедшем. Подростка зарезали в ночь на 9 апреля. Правоохранительные органы продолжают выявлять лиц, причастных к преступлению. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, убийство произошло на фоне бытового конфликта.