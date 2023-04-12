В Челябинске по делу об убийстве подростка задержали еще двух мигрантов

Задержанные являются выходцами из Средней Азии Фото: Илья Московец © URA.RU

В уголовном деле об убийстве подростка в Челябинске появились новые фигуранты. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, задержаны еще двое мигрантов.

«Правоохранители задержали еще двоих участников драки, в которой зарезали школьника. Ими оказались выходцы из Средней Азии. Суд должен решить, какую меру пресечения им назначить», — сообщил источник.

По данным URA.RU, одному из новых фигурантов дела 17 лет. Он имеет российского гражданство. К уголовной ответственности ранее не привлекался.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

За убийство подростка суд уже отправил в СИЗО четырех человек. Никто из них не признал вины в произошедшем, а их адвокаты просили суд ограничиться домашним арестом.

Убийство произошло ночью 9 апреля и вызвало большой общественный резонанс. Глава региона Алексей Текслер на последнем заседании с главами муниципалитетов поручил им наладить отношения с представителями диаспор для недопущения межнационального конфликта.