12 апреля 2023

В Челябинске по делу об убийстве подростка задержали еще двух мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Задержанные являются выходцами из Средней Азии Фото:

В уголовном деле об убийстве подростка в Челябинске появились новые фигуранты. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, задержаны еще двое мигрантов.

«Правоохранители задержали еще двоих участников драки, в которой зарезали школьника. Ими оказались выходцы из Средней Азии. Суд должен решить, какую меру пресечения им назначить», — сообщил источник.

По данным URA.RU, одному из новых фигурантов дела 17 лет. Он имеет российского гражданство. К уголовной ответственности ранее не привлекался.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

За убийство подростка суд уже отправил в СИЗО четырех человек. Никто из них не признал вины в произошедшем, а их адвокаты просили суд ограничиться домашним арестом.

Убийство произошло ночью 9 апреля и вызвало большой общественный резонанс. Глава региона Алексей Текслер на последнем заседании с главами муниципалитетов поручил им наладить отношения с представителями диаспор для недопущения межнационального конфликта.

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В уголовном деле об убийстве подростка в Челябинске появились новые фигуранты. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, задержаны еще двое мигрантов. «Правоохранители задержали еще двоих участников драки, в которой зарезали школьника. Ими оказались выходцы из Средней Азии. Суд должен решить, какую меру пресечения им назначить», — сообщил источник. По данным URA.RU, одному из новых фигурантов дела 17 лет. Он имеет российского гражданство. К уголовной ответственности ранее не привлекался. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. За убийство подростка суд уже отправил в СИЗО четырех человек. Никто из них не признал вины в произошедшем, а их адвокаты просили суд ограничиться домашним арестом. Убийство произошло ночью 9 апреля и вызвало большой общественный резонанс. Глава региона Алексей Текслер на последнем заседании с главами муниципалитетов поручил им наладить отношения с представителями диаспор для недопущения межнационального конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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