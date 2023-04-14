Политолог предположил, когда Вашингтон снимет Зеленского с поста

Политолог Брутер: новый президент Украины будет противоположностью Зеленского

15 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Вашингтон продумывает план по замене Зеленского, считает Владимир Брутер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда президент Украины Владимир Зеленский соберет на себя весь негатив, его уберут и поставят преемника. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Зеленский должен уйти в тот момент, когда он соберет на себя весь максимальный негатив. Так, чтобы освободить следующему некое неотрицательное политическое пространство, неотрицательное политическое будущее. Пока эта ситуация не наступила, его снимать не имеет смысла. Иначе его преемник попадает в такую же ситуацию и будет палить свой рейтинг, свою политическую перспективу. Заменить [Зеленского] на условного [Валерия] Залужного (главнокомандующий ВСУ, — прим. URA.RU) можно и нужно. Они [Вашингтон] этот вариант рассматривают, но только после того, как станет понятна, какова украинская перспектива, хотя бы там на год, на полтора, на два. Пока это непонятно», — объяснил Владимир Брутер. По словам политолога, США рассматривают личность главнокомандующего Вооруженных сил Украины Залужного как кандидата в президенты Украины через образ победителя. «Это тот, которого американцы готовы были бы рассмотреть на это место и из которого можно было бы создать историю успеха, тот, который победил русских. Он же [по их мнению] это сделал. Если они будут разыгрывать эту карту, то, что он победитель. Ему в данном случае просто создать такой образ. А это всегда на выборах имеет значение. [Преемник] должен будет продолжить [политику Зеленского] в несколько видоизмененном виде и у него будут, возможно, другие отношения с „хозяевами“», — подчеркнул Брутер. Собеседник агентства добавил, что личность Зеленского уже не устраивает Вашингтон. «Зеленский частично продукт республиканских политтехнологов, Петр Порошенко (президент Украины 2014—2019 год, — прим. URA.RU) — демократических. А демократы очень злопамятны. Они пытались третировать Зеленского и проверяли его на вшивость. Выяснилось, что он будет делать то, что ему говорят. Он им не нравится по нескольким причинам: он достаточно суматошный и заполошный, все время норовит куда-то заползти, откуда-то уползти, что-то не то сказать, там, где нет контроля, начинается излишняя самодеятельность. Не очень успешен в плане организации своей работы и прочее. Воровать ему разрешают, но потом предъявляют претензии. Это обычная для них история. Поэтому демократы хотели бы Зеленского заменить. Напомню, что выборы президента США тоже уже в будущем году (следующие выборы президента Украины должны состояться также в 2024 году, — прим. URA.RU)», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Когда президент Украины Владимир Зеленский соберет на себя весь негатив, его уберут и поставят преемника. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Зеленский должен уйти в тот момент, когда он соберет на себя весь максимальный негатив. Так, чтобы освободить следующему некое неотрицательное политическое пространство, неотрицательное политическое будущее. Пока эта ситуация не наступила, его снимать не имеет смысла. Иначе его преемник попадает в такую же ситуацию и будет палить свой рейтинг, свою политическую перспективу. Заменить [Зеленского] на условного [Валерия] Залужного (главнокомандующий ВСУ, — прим. URA.RU) можно и нужно. Они [Вашингтон] этот вариант рассматривают, но только после того, как станет понятна, какова украинская перспектива, хотя бы там на год, на полтора, на два. Пока это непонятно», — объяснил Владимир Брутер. По словам политолога, США рассматривают личность главнокомандующего Вооруженных сил Украины Залужного как кандидата в президенты Украины через образ победителя. «Это тот, которого американцы готовы были бы рассмотреть на это место и из которого можно было бы создать историю успеха, тот, который победил русских. Он же [по их мнению] это сделал. Если они будут разыгрывать эту карту, то, что он победитель. Ему в данном случае просто создать такой образ. А это всегда на выборах имеет значение. [Преемник] должен будет продолжить [политику Зеленского] в несколько видоизмененном виде и у него будут, возможно, другие отношения с „хозяевами“», — подчеркнул Брутер. Собеседник агентства добавил, что личность Зеленского уже не устраивает Вашингтон. «Зеленский частично продукт республиканских политтехнологов, Петр Порошенко (президент Украины 2014—2019 год, — прим. URA.RU) — демократических. А демократы очень злопамятны. Они пытались третировать Зеленского и проверяли его на вшивость. Выяснилось, что он будет делать то, что ему говорят. Он им не нравится по нескольким причинам: он достаточно суматошный и заполошный, все время норовит куда-то заползти, откуда-то уползти, что-то не то сказать, там, где нет контроля, начинается излишняя самодеятельность. Не очень успешен в плане организации своей работы и прочее. Воровать ему разрешают, но потом предъявляют претензии. Это обычная для них история. Поэтому демократы хотели бы Зеленского заменить. Напомню, что выборы президента США тоже уже в будущем году (следующие выборы президента Украины должны состояться также в 2024 году, — прим. URA.RU)», — отметил он.