ВС РФ применили авиацию в Артемовске

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, истребитель, в небе, пиропатроны
Авиация РФ совершили 14 самолетовылетов в Артемовске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска в ходе наступления в Артемовске (Бахмуте) применили авиацию — было совершено 14 самолетовылетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Авиацией для поддержки штурмовиков в районе Артемовска совершено 14 самолетовылетов», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. В Минобороны также отметили, что ракетные войска и артиллерия в ходе поддержки штурмовиков выполнили 62 огневые задачи.

Ранее врио главы ДНР заявил, что российские силы взяли под свой контроль большую часть города. А подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что ВСУ при отступлении из Аретмовска прибегают к минированию города.

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Российские войска в ходе наступления в Артемовске (Бахмуте) применили авиацию — было совершено 14 самолетовылетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Авиацией для поддержки штурмовиков в районе Артемовска совершено 14 самолетовылетов», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. В Минобороны также отметили, что ракетные войска и артиллерия в ходе поддержки штурмовиков выполнили 62 огневые задачи. Ранее врио главы ДНР заявил, что российские силы взяли под свой контроль большую часть города. А подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что ВСУ при отступлении из Аретмовска прибегают к минированию города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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