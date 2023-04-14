ВС РФ применили авиацию в Артемовске

Российские войска в ходе наступления в Артемовске (Бахмуте) применили авиацию — было совершено 14 самолетовылетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Авиацией для поддержки штурмовиков в районе Артемовска совершено 14 самолетовылетов», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. В Минобороны также отметили, что ракетные войска и артиллерия в ходе поддержки штурмовиков выполнили 62 огневые задачи.
Ранее врио главы ДНР заявил, что российские силы взяли под свой контроль большую часть города. А подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что ВСУ при отступлении из Аретмовска прибегают к минированию города.
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