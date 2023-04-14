Курганский сенатор Муратов получил новые полномочия, касающиеся работы в ДНР и ЛНР. Инсайд

14 апреля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

У Муратова прибавилось полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Куратором подразделений теробороны в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, приграничных регионах России стал уралец. Курганский сенатор Сергей Муратов получил новые полномочия на посту зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. Об этом URA.RU рассказали источники из политокружения. «Муратов получил новые полномочия на посту зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. Сейчас он курирует создание подразделений гражданской и территориальной обороны в новых регионах России и приграничных к зоне СВО территориях», — сообщили собеседники агентства. По их словам, частые командировки как раз связаны с этим. «Например, на днях он посетил Белгородскую область», — указали инсайдеры. Получить оперативный комментарий у сенатора удалось. В момент звонка корреспондента URA.RU его телефон был недоступен. В своем telegram-канале Муратов опубликовал пост о поездке в Белгородскую область. Во время командировки он встретился с главой региона Вячеславом Гладковым и председателем думы Юрием Клепиковым. Ранее URA.RU писало, что Муратов стал заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации в октябре прошлого года. На данный пост его назначили из-за реального опыта работы в оборонной промышленности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Куратором подразделений теробороны в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, приграничных регионах России стал уралец. Курганский сенатор Сергей Муратов получил новые полномочия на посту зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. Об этом URA.RU рассказали источники из политокружения. «Муратов получил новые полномочия на посту зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. Сейчас он курирует создание подразделений гражданской и территориальной обороны в новых регионах России и приграничных к зоне СВО территориях», — сообщили собеседники агентства. По их словам, частые командировки как раз связаны с этим. «Например, на днях он посетил Белгородскую область», — указали инсайдеры. Получить оперативный комментарий у сенатора удалось. В момент звонка корреспондента URA.RU его телефон был недоступен. В своем telegram-канале Муратов опубликовал пост о поездке в Белгородскую область. Во время командировки он встретился с главой региона Вячеславом Гладковым и председателем думы Юрием Клепиковым. Ранее URA.RU писало, что Муратов стал заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации в октябре прошлого года. На данный пост его назначили из-за реального опыта работы в оборонной промышленности.