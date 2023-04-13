Синоптики раскрыли, где выпало больше всего снега в Свердловской области

Максимальная высота снега в Свердловской области зафиксирована в Верхотурье

14 апреля 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Из-за снегопада взлетели цены на такси и возникли проблемы с общественным транспортом Фото: Размик Закарян © URA.RU Максимальное количество снега в Свердловской области выпало в Верхотурье — там высота снежного покрова достигла 11 см. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «По данным метеостанции в Екатеринбурге поздним вечером 13 апреля выпало еще 2 мм осадков. Их суммарное количество составило 2.5 мм. Высота снежного покрова в городе утром 14 апреля достигла 4 см», — говорится в сообщении. Максимальное количество снега выпало в Верхотурье — 11 см, в Алапаевске отметка достигла 8 см, Верхнее Дуброво и Туринск — 6 см, Кушва — 5 см. Меньше всего от снегопада пострадали Артемовский, Екатеринбург, Ирбит, Тавда — там высота снежного покрова составила 4 см, Висим, Камышлов, Невьянск, Тугулым — 2 см, а также Бисерть, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Ревда, Сысерть и Таборы — осадки были высотой 1 см. Вчера в Свердловской области выпал снег, а столбик термометра резко опустился с +14 до +3 градусов за четыре часа. Цены на такси взлетели до 600 рублей. О морозах синоптики предупреждали утром 13 апреля, они отступят к выходным.

Максимальное количество снега в Свердловской области выпало в Верхотурье — там высота снежного покрова достигла 11 см. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «По данным метеостанции в Екатеринбурге поздним вечером 13 апреля выпало еще 2 мм осадков. Их суммарное количество составило 2.5 мм. Высота снежного покрова в городе утром 14 апреля достигла 4 см», — говорится в сообщении. Максимальное количество снега выпало в Верхотурье — 11 см, в Алапаевске отметка достигла 8 см, Верхнее Дуброво и Туринск — 6 см, Кушва — 5 см. Меньше всего от снегопада пострадали Артемовский, Екатеринбург, Ирбит, Тавда — там высота снежного покрова составила 4 см, Висим, Камышлов, Невьянск, Тугулым — 2 см, а также Бисерть, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Ревда, Сысерть и Таборы — осадки были высотой 1 см. Вчера в Свердловской области выпал снег, а столбик термометра резко опустился с +14 до +3 градусов за четыре часа. Цены на такси взлетели до 600 рублей. О морозах синоптики предупреждали утром 13 апреля, они отступят к выходным.