РЖД в ХМАО начали продавать билеты со скидкой

14 апреля 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Билет по невозвратному тарифу стоит на 20% дешевле Фото: Анна Майорова © URA.RU С 16 апреля РЖД в ХМАО начнут перевозить пассажиров по невозвратному тарифу. Пресс-служба Российских железных дорог сообщила, что билет по такому тарифу будет стоить на 20% дешевле. «С апреля в поездах РЖД в ХМАО можно купить билеты в купейные вагоны по невозвратному тарифу со скидкой в 20%. Проезд по таким билетам возможен с 16 апреля по 31 мая 2023 года», — сообщили в РЖД. Максимальную скидку в 20% предоставляют на последнее четырехместное купе в каждом вагоне. Билет нужно приобрести заранее: не менее, чем за пять дней до даты отправления. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появится новый маршрут, связывающий Сургут и Нижневартовск. Дополнительный поезд будет перевозить пассажиров ежедневно с 28 мая.

С 16 апреля РЖД в ХМАО начнут перевозить пассажиров по невозвратному тарифу. Пресс-служба Российских железных дорог сообщила, что билет по такому тарифу будет стоить на 20% дешевле. «С апреля в поездах РЖД в ХМАО можно купить билеты в купейные вагоны по невозвратному тарифу со скидкой в 20%. Проезд по таким билетам возможен с 16 апреля по 31 мая 2023 года», — сообщили в РЖД. Максимальную скидку в 20% предоставляют на последнее четырехместное купе в каждом вагоне. Билет нужно приобрести заранее: не менее, чем за пять дней до даты отправления. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появится новый маршрут, связывающий Сургут и Нижневартовск. Дополнительный поезд будет перевозить пассажиров ежедневно с 28 мая.