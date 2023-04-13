РЖД в ХМАО начали продавать билеты со скидкой

С 16 апреля РЖД в ХМАО начнут перевозить пассажиров по невозвратному тарифу. Пресс-служба Российских железных дорог сообщила, что билет по такому тарифу будет стоить на 20% дешевле.
«С апреля в поездах РЖД в ХМАО можно купить билеты в купейные вагоны по невозвратному тарифу со скидкой в 20%. Проезд по таким билетам возможен с 16 апреля по 31 мая 2023 года», — сообщили в РЖД.
Максимальную скидку в 20% предоставляют на последнее четырехместное купе в каждом вагоне. Билет нужно приобрести заранее: не менее, чем за пять дней до даты отправления.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появится новый маршрут, связывающий Сургут и Нижневартовск. Дополнительный поезд будет перевозить пассажиров ежедневно с 28 мая.
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