13 апреля 2023

РЖД в ХМАО начали продавать билеты со скидкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
Билет по невозвратному тарифу стоит на 20% дешевле Фото:

С 16 апреля РЖД в ХМАО начнут перевозить пассажиров по невозвратному тарифу. Пресс-служба Российских железных дорог сообщила, что билет по такому тарифу будет стоить на 20% дешевле.

«С апреля в поездах РЖД в ХМАО можно купить билеты в купейные вагоны по невозвратному тарифу со скидкой в 20%. Проезд по таким билетам возможен с 16 апреля по 31 мая 2023 года», — сообщили в РЖД.

Максимальную скидку в 20% предоставляют на последнее четырехместное купе в каждом вагоне. Билет нужно приобрести заранее: не менее, чем за пять дней до даты отправления.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появится новый маршрут, связывающий Сургут и Нижневартовск. Дополнительный поезд будет перевозить пассажиров ежедневно с 28 мая.

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С 16 апреля РЖД в ХМАО начнут перевозить пассажиров по невозвратному тарифу. Пресс-служба Российских железных дорог сообщила, что билет по такому тарифу будет стоить на 20% дешевле. «С апреля в поездах РЖД в ХМАО можно купить билеты в купейные вагоны по невозвратному тарифу со скидкой в 20%. Проезд по таким билетам возможен с 16 апреля по 31 мая 2023 года», — сообщили в РЖД. Максимальную скидку в 20% предоставляют на последнее четырехместное купе в каждом вагоне. Билет нужно приобрести заранее: не менее, чем за пять дней до даты отправления. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появится новый маршрут, связывающий Сургут и Нижневартовск. Дополнительный поезд будет перевозить пассажиров ежедневно с 28 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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