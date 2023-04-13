В Сургуте ФСБ задержали мужчину в футболке с надписью СБУ

ФСБ вышла на неизвестного благодаря фото в социальных сетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте ФСБ задержала мужчину, посетившего городское кафе в футболке с надписью «Служба безопасности Украины» (СБУ). Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города.

Причиной начать поиски неизвестного послужил пост в социальных сетях, где было опубликовано фото одного из посетителей городского кафе «Hookah place» в футболке с надписью СБУ. «Мужчину уже задержали. По факту случившегося ФСБ проводит проверку», — сообщил собеседник.

Источник добавил, что мужчина уже дает показания. Также был опрошен владелец кафе. «Вычислили неизвестного благодаря девушке, которая его сфотографировала. Изначально в кафе он зашел в кофте, а позже, когда снял ее, все увидели, что под ней футболка с надписью СБУ. Хозяин заведения сообщил, что он не знал о данном посетителе, иначе сам бы сообщил в полицию», — добавил собеседник.

В полиции журналисту URA.RU отказались комментировать произошедшее, сославшись на то, что делом занимается ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области никто не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальник наркоконтроля Сургута пойдет под суд за разглашение гостайны. Дело в суд было направлено из УФСБ по Тюменской области.