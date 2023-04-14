Беларусь готова передать Сапегу в Россию

Софью Сапегу передадут России
Генпрокуратура Беларуси удовлетворило ходатайство активистки Софьи Сапеги о передачи ее в Россию. Об этом сообщили пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
«Генеральная Прокуратура Республики Беларусь <…> удовлетворила поступившее от Софьи Сапеги <…> ходатайство о ее передаче в Российскую Федерацию для дальнейшего отбывания наказания», — сообщает пресс-служба ведомства. Информацию передает РИА Новости.
Ходатайство в Минюст РФ о переводе Сапеги в Россию подавали ее родители. Ранее о том, что белорусская сторона согласна передать Сапегу в Россию, сообщил адвокат осужденной.
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