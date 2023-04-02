Baza: Белоруссия выдаст РФ активистку Сапегу

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Софью Сапегу отправят отбывать срок в Россию, сообщают СМИ Фото:

Белорусская сторона заявила, что готова отправить Софью Сапегу в Россию с учетом отбывания оставшегося срока на родине. Об этом сообщил адвокат осужденной.

«Мать Софьи и ее биологический отец подали ходатайство в Минюст РФ о переводе дочери в Россию. Белорусская сторона дала согласие, как и сама девушка», — передает слова адвоката telegram-канал Baza. Он уточнил, что девушка ждет суда в России для установления оставшегося для отбывания срока.

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после посадки их самолета в аэропорту Минска. Сапеге выдвинули обвинение в занятии должности администратора telegram-канала «Черная книга Беларуси», а ее напарнику — в организации массовых беспорядков. Ранее белорусская сторона отказала Сапеге в помиловании. Ее приговорили к шести годам колонии.

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Белорусская сторона заявила, что готова отправить Софью Сапегу в Россию с учетом отбывания оставшегося срока на родине. Об этом сообщил адвокат осужденной. «Мать Софьи и ее биологический отец подали ходатайство в Минюст РФ о переводе дочери в Россию. Белорусская сторона дала согласие, как и сама девушка», — передает слова адвоката telegram-канал Baza. Он уточнил, что девушка ждет суда в России для установления оставшегося для отбывания срока. Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после посадки их самолета в аэропорту Минска. Сапеге выдвинули обвинение в занятии должности администратора telegram-канала «Черная книга Беларуси», а ее напарнику — в организации массовых беспорядков. Ранее белорусская сторона отказала Сапеге в помиловании. Ее приговорили к шести годам колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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