В Пермском крае пенсионерка погибла, попав под грузовой поезд

14 апреля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Женщина получила смертельные травмы Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае женщина погибла, попав под грузовой поезд. Происшествие произошло на станции Оверята, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram. «14 апреля на станции Оверята грузовым поездом 9769 смертельно травмирована пожилая женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора», — сказано в сообщении. Обстоятельства смертельного происшествия и личность погибшей устанавливаются. В феврале на железнодорожном перегоне Бахаревка-Ферма под поезд попал мужчина. Травмы, которые получил пермяк, оказались смертельными.

В Пермском крае женщина погибла, попав под грузовой поезд. Происшествие произошло на станции Оверята, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram. «14 апреля на станции Оверята грузовым поездом 9769 смертельно травмирована пожилая женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора», — сказано в сообщении. Обстоятельства смертельного происшествия и личность погибшей устанавливаются. В феврале на железнодорожном перегоне Бахаревка-Ферма под поезд попал мужчина. Травмы, которые получил пермяк, оказались смертельными.