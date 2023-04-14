В Пермском крае пенсионерка погибла, попав под грузовой поезд

Женщина получила смертельные травмы
В Пермском крае женщина погибла, попав под грузовой поезд. Происшествие произошло на станции Оверята, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram.
«14 апреля на станции Оверята грузовым поездом 9769 смертельно травмирована пожилая женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора», — сказано в сообщении.
Обстоятельства смертельного происшествия и личность погибшей устанавливаются. В феврале на железнодорожном перегоне Бахаревка-Ферма под поезд попал мужчина. Травмы, которые получил пермяк, оказались смертельными.
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