В Пермском крае пенсионерка погибла, попав под грузовой поезд

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Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Магнитогорск, поезд-музей ржд, колеса вагона
Женщина получила смертельные травмы Фото:

В Пермском крае женщина погибла, попав под грузовой поезд. Происшествие произошло на станции Оверята, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram.

«14 апреля на станции Оверята грузовым поездом 9769 смертельно травмирована пожилая женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора», — сказано в сообщении.

Обстоятельства смертельного происшествия и личность погибшей устанавливаются. В феврале на железнодорожном перегоне Бахаревка-Ферма под поезд попал мужчина. Травмы, которые получил пермяк, оказались смертельными.

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В Пермском крае женщина погибла, попав под грузовой поезд. Происшествие произошло на станции Оверята, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram. «14 апреля на станции Оверята грузовым поездом 9769 смертельно травмирована пожилая женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора», — сказано в сообщении. Обстоятельства смертельного происшествия и личность погибшей устанавливаются. В феврале на железнодорожном перегоне Бахаревка-Ферма под поезд попал мужчина. Травмы, которые получил пермяк, оказались смертельными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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