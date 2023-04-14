Окружение мэра Екатеринбурга просчиталось, поверив олигарху

14 апреля 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов возглавит на выборах списки «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Резкое изменение правил формирования новой думы Екатеринбурга — результат хитрости миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») и просчета команды мэра Алексея Орлова, рассказал URA.RU источник. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о том, что мэр будет отвечать только за список, а за одномандатников — доверенный политтехнолог Куйвашева Хазеев, из-за экспертного заключения, что предложения Орлова не являются консолидированными и при реализации могут привести к публичному конфликту. В частности, в них не было учтено мнение Кочеткова, которого в нынешней думе слушается значительная часть депутатов. В мэрии утверждают, что с Кочетковым вели переговоры. Но как? Орлов спрашивал Кочеткова об интересе к выборам, а тот как минимум дважды заверял, что выборы ему не интересны, на основании чего его кандидатов не включили в список. Просчет консультантов мэра был в том, что они считали себя субъектными для Кочеткова и верили, что их переговоры с миллиардером означают консультации. Тогда как для бизнесмена субъектен только губернатор и он не считает нужным вести переговоры с кем бы то ни было еще. Новость по теме Куйвашев отчитал мэра Екатеринбурга на глазах у товарищей Советники Орлова — большие любители ярких кампаний — этого не учли и создали для своего руководителя конфликтную конфигурацию, потому что Кочетков продолжал подготовку и реально мог бы превратить выборы в большой скандал. По расчетам мэрии, спасая своего друга Орлова, губернатор должен был бы вмешаться и встать на сторону Кочеткова. Но все знают, что Куйвашев не позволяет своим сотрудникам перевешивать на него их просчеты. Поэтому посыл «мы на ресурсе губернатора вынесем из думы Кочеткова» изначально был ошибочен. Именно эта мина и взорвалась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Резкое изменение правил формирования новой думы Екатеринбурга — результат хитрости миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») и просчета команды мэра Алексея Орлова, рассказал URA.RU источник. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о том, что мэр будет отвечать только за список, а за одномандатников — доверенный политтехнолог Куйвашева Хазеев, из-за экспертного заключения, что предложения Орлова не являются консолидированными и при реализации могут привести к публичному конфликту. В частности, в них не было учтено мнение Кочеткова, которого в нынешней думе слушается значительная часть депутатов. В мэрии утверждают, что с Кочетковым вели переговоры. Но как? Орлов спрашивал Кочеткова об интересе к выборам, а тот как минимум дважды заверял, что выборы ему не интересны, на основании чего его кандидатов не включили в список. Просчет консультантов мэра был в том, что они считали себя субъектными для Кочеткова и верили, что их переговоры с миллиардером означают консультации. Тогда как для бизнесмена субъектен только губернатор и он не считает нужным вести переговоры с кем бы то ни было еще. Советники Орлова — большие любители ярких кампаний — этого не учли и создали для своего руководителя конфликтную конфигурацию, потому что Кочетков продолжал подготовку и реально мог бы превратить выборы в большой скандал. По расчетам мэрии, спасая своего друга Орлова, губернатор должен был бы вмешаться и встать на сторону Кочеткова. Но все знают, что Куйвашев не позволяет своим сотрудникам перевешивать на него их просчеты. Поэтому посыл «мы на ресурсе губернатора вынесем из думы Кочеткова» изначально был ошибочен. Именно эта мина и взорвалась.