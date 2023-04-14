Куйвашев доверил выборы пиарщику, подставившему его в 2021-м

14 апреля 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев определил мэру Екатеринбурга новую роль на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев полностью отстранил своего друга, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова от кампаний в одномандатных округах на выборах в гордуму. Ему поручено обеспечить высокий результат для списка «Единой России» (Орлов, кстати, его и возглавит). А за округа будет отвечать политтехнолог Ринат Хазеев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона. «Хазеев формирует новый список кандидатов, который в ближайшие дни ляжет на стол губернатора, и будет курировать кампании указанных в нем людей. Мэрия же будет заниматься продвижением в целом „Единой России“, ее списка», — описал конфигурацию собеседник. Другой источник уточнил, что тоже слышал о таком поручении, но допустил, что в ближайшее время идеологический блок горадминистрации (у Хазеева с ним конфликт) постарается изменить расклад. Новость по теме Куйвашев отчитал мэра Екатеринбурга на глазах у товарищей Как писало URA.RU, совещание, на котором Куйвашев раскритиковал Орлова за подготовку к выборам в гордуму и сказал, что новый список кандидатов (в него попадут почти все действующие) будет формировать Хазеев, прошло вечером 6 апреля. В нем, помимо Куйвашева, Орлова и Хазеева, участвовали миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), чью фракцию Орлов хотел сократить, и вице-губернатор Олег Чемезов. Разговор проходил на повышенных тонах. Задача, поставленная Хазееву, — неожиданна. В 2021 году, когда формировали заксо и Госдуму, он получил вотум недоверия. И не только из-за того, что список «Единой России» в заксо, лицом которого был Куйвашев, набрал катастрофические 35,6% (заксо), а список в ГД — 34,73%. Крупный бизнес так и не узнал, куда Хазеев потратил миллиард рублей, собранный на те выборы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Евгений Куйвашев полностью отстранил своего друга, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова от кампаний в одномандатных округах на выборах в гордуму. Ему поручено обеспечить высокий результат для списка «Единой России» (Орлов, кстати, его и возглавит). А за округа будет отвечать политтехнолог Ринат Хазеев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона. «Хазеев формирует новый список кандидатов, который в ближайшие дни ляжет на стол губернатора, и будет курировать кампании указанных в нем людей. Мэрия же будет заниматься продвижением в целом „Единой России“, ее списка», — описал конфигурацию собеседник. Другой источник уточнил, что тоже слышал о таком поручении, но допустил, что в ближайшее время идеологический блок горадминистрации (у Хазеева с ним конфликт) постарается изменить расклад. Как писало URA.RU, совещание, на котором Куйвашев раскритиковал Орлова за подготовку к выборам в гордуму и сказал, что новый список кандидатов (в него попадут почти все действующие) будет формировать Хазеев, прошло вечером 6 апреля. В нем, помимо Куйвашева, Орлова и Хазеева, участвовали миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), чью фракцию Орлов хотел сократить, и вице-губернатор Олег Чемезов. Разговор проходил на повышенных тонах. Задача, поставленная Хазееву, — неожиданна. В 2021 году, когда формировали заксо и Госдуму, он получил вотум недоверия. И не только из-за того, что список «Единой России» в заксо, лицом которого был Куйвашев, набрал катастрофические 35,6% (заксо), а список в ГД — 34,73%. Крупный бизнес так и не узнал, куда Хазеев потратил миллиард рублей, собранный на те выборы.