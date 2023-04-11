Куйвашев отчитал мэра Екатеринбурга на глазах у товарищей

Говорят, пиарщики Евгения Куйвашева (справа) настроили его против Алексея Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за подготовку к выборам в гордуму. Среди претензий, прозвучавших, по данным URA.RU, в адрес градоначальника — якобы плохая подготовка к публичным слушаниям по поправкам в Устав 31 марта, которые закончились скандалом.

«Губернатор говорил эмоционально. Сказал, что мэрия не справилась [с подготовкой кампании], поэтому выборами будет заниматься [пиарщик Куйвашева Ринат] Хазеев», — поделился источник. Другой собеседник добавил, что Куйвашева якобы возмутило то, что Орлов ему ранее не говорил о каких-либо противоречиях с гордумой (в частности, когда показывал свой список кандидатов).

По словам источника, на эмоциях были и другие участники совещания 6 апреля — бизнесмен Виталий Кочетков («Мотив»), Хазеев (они, вероятно, и настроили Куйвашева против Орлова) и вице-губернатор Олег Чемезов. Разговор, говорят, едва не закончился дракой: Кочетков, чью фракцию в думе Орлов по итогам выборов хотел сократить, якобы сказал одному из присутствовавших: «Пойдем выйдем». Впрочем, подтверждений пока нет.

О том, что Куйвашев передал формирование нового списка кандидатов на выборы в гордуму Хазееву, URA.RU писало накануне. Это стало результатом конфликта вокруг поправок в городской Устав — депутаты Кочеткова, которых Орлов не видит в следующем созыве, — грозились блокировать реформу, предполагающую увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест с 18 до десяти.

Еще одним итогом встречи 6 апреля стала смена руководства на «Водоканале». В результате отставки гендиректора Кочетков получил полный контроль над предприятием.