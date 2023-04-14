Куйвашев придумал рисковую схему для своей команды на выборах

14 апреля 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Олегу Чемезову поручено «использовать „технологичные способности“ Хазеева» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU План свердловского губернатора Евгения Куйвашева на выборы в думу Екатеринбурга оказался хитрее, чем его трактовали, считая, что он назначил куратором кампании политтехнолога Рината Хазеева вместо мэра Алексея Орлова. Источник URA.RU поделился уточненными вводными: реально формировать список одномандатников от «Единой России» будет вице-губернатор Олег Чемезов, который администрировал и прошлогодние выборы губернатора. «Чемезову поручено „использовать ‚технологичные способности‘ Хазеева“. То есть, за пределы Системы политическое акторство не выходит. Другое дело, „технологизм“ Хазеева может обернуться тем, что в округах появится как представители ЕР, так и оппозиции. И подыгрывать он будет обеим сторонам — учитывая его предприимчивость», — анонсировал собеседник. О том, что Орлова отстранили от ведения кампании, стало известно по итогам совещания у губернатора вечером 6 апреля — с участием Орлова, Чемезова, Хазеева и Виталия Кочеткова. Фракцию последнего в гордуме Орлов хотел сократить, но его команда просчиталась, допустив угрозу большого скандала.

План свердловского губернатора Евгения Куйвашева на выборы в думу Екатеринбурга оказался хитрее, чем его трактовали, считая, что он назначил куратором кампании политтехнолога Рината Хазеева вместо мэра Алексея Орлова. Источник URA.RU поделился уточненными вводными: реально формировать список одномандатников от «Единой России» будет вице-губернатор Олег Чемезов, который администрировал и прошлогодние выборы губернатора. «Чемезову поручено „использовать ‚технологичные способности‘ Хазеева“. То есть, за пределы Системы политическое акторство не выходит. Другое дело, „технологизм“ Хазеева может обернуться тем, что в округах появится как представители ЕР, так и оппозиции. И подыгрывать он будет обеим сторонам — учитывая его предприимчивость», — анонсировал собеседник. О том, что Орлова отстранили от ведения кампании, стало известно по итогам совещания у губернатора вечером 6 апреля — с участием Орлова, Чемезова, Хазеева и Виталия Кочеткова. Фракцию последнего в гордуме Орлов хотел сократить, но его команда просчиталась, допустив угрозу большого скандала.