Силовики задержали второго подростка, подозреваемого в насилии в екатеринбургской спецшколе

Второго подростка, подозреваемого в сексуальном насилии в спецшколе № 124, задержали в Свердловской области. Об этом сообщили в новостном telegram-канале.
«Второго подростка задержали торговом центре в Сысерти. При задержании он оказал сопротивление», — сообщили telegram-канале «КП-Екатеринбург»
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу следственного комитета Свердловской области для получения комментария. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о сексуальном насилии над несовершеннолетними в спецшколе № 124 в Екатеринбурге. Издеваться над младшими детьми и насиловать их подростков подбивал старший воспитатель школы. Один из двух подозреваемых подростков был арестован до 11 июня.
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