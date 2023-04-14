14 апреля 2023

Силовики задержали второго подростка, подозреваемого в насилии в екатеринбургской спецшколе

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
При задержании подросток оказал сопротивление Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Второго подростка, подозреваемого в сексуальном насилии в спецшколе № 124, задержали в Свердловской области. Об этом сообщили в новостном telegram-канале.

«Второго подростка задержали торговом центре в Сысерти. При задержании он оказал сопротивление», — сообщили telegram-канале «КП-Екатеринбург»

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу следственного комитета Свердловской области для получения комментария. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о сексуальном насилии над несовершеннолетними в спецшколе № 124 в Екатеринбурге. Издеваться над младшими детьми и насиловать их подростков подбивал старший воспитатель школы. Один из двух подозреваемых подростков был арестован до 11 июня.

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Второго подростка, подозреваемого в сексуальном насилии в спецшколе № 124, задержали в Свердловской области. Об этом сообщили в новостном telegram-канале. «Второго подростка задержали торговом центре в Сысерти. При задержании он оказал сопротивление», — сообщили telegram-канале «КП-Екатеринбург» Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу следственного комитета Свердловской области для получения комментария. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о сексуальном насилии над несовершеннолетними в спецшколе № 124 в Екатеринбурге. Издеваться над младшими детьми и насиловать их подростков подбивал старший воспитатель школы. Один из двух подозреваемых подростков был арестован до 11 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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