Скандал с изнасилованием в спецшколе Екатеринбурга: что известно к вечеру 14 апреля

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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
Следственный комитет проводит проверку в отношении спецшколы Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

В специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды». Подростков издеваться над младшими детьми и насиловать их подбивал старший воспитатель школы. URA.RU собрало информацию, которая известна на данный момент.

  • Об издевательствах в спецшколе узнали благодаря 13-летнему мальчику, который рассказал своей маме о беспределе, происходящем в стенах школы. По его словам, школьников «чморили» за непослушание, а старших привлекали к наказанию младших. Организатором насилия был один из пожилых педагогов — он предлагал детям голосовать за способы показательных порок, некоторые из них носили действие сексуального характера.
  • Позже выяснилось, что два подростка 15 и 16 лет приводили в исполнение наказания. После огласки они сбежали из школы, их обвиняют в изнасиловании других мальчиков.
  • Одного из подростков все же удалось поймать, суд арестовал его до 11 июня.
  • Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков начал проверку школы.
  • При этом омбудсмен заявил, что лично был знаком с директором образовательного учреждения. Он считает ее достойным педагогом и профессиональным руководителем.
  • В настоящий момент директор школы отстранена от должности, Следственный комитет проводит проверку.

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В специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды». Подростков издеваться над младшими детьми и насиловать их подбивал старший воспитатель школы. URA.RU собрало информацию, которая известна на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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