14 апреля 2023
13 апреля 2023

Жительница ЯНАО разбила семь автомобилей на парковке и сбежала. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка разбила автомобили, двигаясь по парковке Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) девушка во время движения на парковке во дворе дома микрорайона Энтузиастов повредила семь автомобилей и скрылась с места происшествия. Об этом сообщают в социальных сетях.

«Во дворе микрорайона Энтузиастов девушка разбила семь машин и убежала», — сообщается в telegram-канале «Импульс Севера. Новый Уренгой». Нарушительница двигалась на автомобиле Hundai. После столкновения с последним автомобилем, сработала подушка безопасности водителя и девушка сбежала с места ДТП.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на 377 километре трассы Сургут — Салехард, получившей неофициальное название «трасса смерти», произошло лобовое столкновение внедорожника и грузовой фуры с прицепом. Водитель внедорожника погиб на месте.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) девушка во время движения на парковке во дворе дома микрорайона Энтузиастов повредила семь автомобилей и скрылась с места происшествия. Об этом сообщают в социальных сетях. «Во дворе микрорайона Энтузиастов девушка разбила семь машин и убежала», — сообщается в telegram-канале «Импульс Севера. Новый Уренгой». Нарушительница двигалась на автомобиле Hundai. После столкновения с последним автомобилем, сработала подушка безопасности водителя и девушка сбежала с места ДТП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на 377 километре трассы Сургут — Салехард, получившей неофициальное название «трасса смерти», произошло лобовое столкновение внедорожника и грузовой фуры с прицепом. Водитель внедорожника погиб на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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