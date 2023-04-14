Во Франции произошел громкий скандал из-за одного слова о контрнаступлении Украины Французский телеканал France 24 удалил сюжет, в котором назвал контрнаступление ВСУ враждебным 15 апреля 2023 в 10:03 Размер текста - 17 + Французский телеканал France 24 удалил сюжет о российской армии после критики Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французский государственный телеканал France 24 удалил репортаж «Война на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением». Репортаж раскритиковали на Украине: в частности, представитель МИД страны Олег Николенко назвал сюжет «позором для журналистики.» «Сообщение о том, что российские войска готовятся убить украинцев, является позором для журналистики. Выезд на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением законодательства Украины, и те, кто участвует в таких действиях, будут нести ответственность по закону», — написал Олег Николенко на своей странице в Twitter. Материал France 24 был отснят вблизи линии фронта и опубликован 13 апреля. Новость по теме Bloomberg: союзники Киева разочаровались в его «грядущем наступлении» Сюжет показывает, как российская армия готовится к боевым действиям. Французский журналист, появляющийся на видеозаписи, называет Украину «врагом», общаясь с российскими солдатами. На Украине видео раскритиковали, обвинив авторов материала в отсутствии нейтральности. Также украинские власти назвали незаконным выезд журналистов на территории, которые Украина считает своими. Грядущее контрнаступление Украины обсуждается в СМИ на протяжении нескольких месяцев. Западные журналисты сообщают, что киевские власти приняли решение о переносе наступления на лето из-за непогоды и нехватки боевых снарядов, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Французский государственный телеканал France 24 удалил репортаж «Война на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением». Репортаж раскритиковали на Украине: в частности, представитель МИД страны Олег Николенко назвал сюжет «позором для журналистики.» «Сообщение о том, что российские войска готовятся убить украинцев, является позором для журналистики. Выезд на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением законодательства Украины, и те, кто участвует в таких действиях, будут нести ответственность по закону», — написал Олег Николенко на своей странице в Twitter. Материал France 24 был отснят вблизи линии фронта и опубликован 13 апреля. Сюжет показывает, как российская армия готовится к боевым действиям. Французский журналист, появляющийся на видеозаписи, называет Украину «врагом», общаясь с российскими солдатами. На Украине видео раскритиковали, обвинив авторов материала в отсутствии нейтральности. Также украинские власти назвали незаконным выезд журналистов на территории, которые Украина считает своими. Грядущее контрнаступление Украины обсуждается в СМИ на протяжении нескольких месяцев. Западные журналисты сообщают, что киевские власти приняли решение о переносе наступления на лето из-за непогоды и нехватки боевых снарядов, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям