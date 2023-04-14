Во Франции произошел громкий скандал из-за одного слова о контрнаступлении Украины

Французский государственный телеканал France 24 удалил репортаж «Война на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением». Репортаж раскритиковали на Украине: в частности, представитель МИД страны Олег Николенко назвал сюжет «позором для журналистики.»
«Сообщение о том, что российские войска готовятся убить украинцев, является позором для журналистики. Выезд на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением законодательства Украины, и те, кто участвует в таких действиях, будут нести ответственность по закону», — написал Олег Николенко на своей странице в Twitter. Материал France 24 был отснят вблизи линии фронта и опубликован 13 апреля.
Сюжет показывает, как российская армия готовится к боевым действиям. Французский журналист, появляющийся на видеозаписи, называет Украину «врагом», общаясь с российскими солдатами. На Украине видео раскритиковали, обвинив авторов материала в отсутствии нейтральности. Также украинские власти назвали незаконным выезд журналистов на территории, которые Украина считает своими.
Грядущее контрнаступление Украины обсуждается в СМИ на протяжении нескольких месяцев. Западные журналисты сообщают, что киевские власти приняли решение о переносе наступления на лето из-за непогоды и нехватки боевых снарядов, передает «Национальная служба новостей».
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