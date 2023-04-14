Мэр из ХМАО ответил на слухи о сокращении сотрудников почты

Глава Октябрьского района ХМАО опроверг информацию о сокращении штата в отделении почты

Сергей Заплатин сообщил, что сокращать сотрудников почты не планируют Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В отделении почтовой связи поселка Карымкары Октябрьского района ХМАО не планируется сокращать сотрудников. Как сообщил глава района Сергей Заплатин, вопрос обсудили на совещании руководителем УФПС ХМАО-Югры Василием Денисовым.

«В организации нам ответили, что сокращение сотрудников в компании не планируется, идет процесс оптимизации. По информации руководителя Центра занятости населения Октябрьского района Галины Конотовской, сведения о предстоящем массовом высвобождении сотрудников от организации в службу занятости не поступали», — написал Заплатин в своем telegram-канале.

Мэр отметил, что с этим вопросом к нему обратилась местная жительница. Глава обещал держать ситуацию на контроле, отметив, что почтовое отделение «для небольших отдаленных, труднодоступных населенных пунктов, которых в районе большинство, остается для людей единственном местом, где можно получить нужные услуги».

Ранее жители поселка Пойковский пожаловались на график работы отделения «Почты России». Из-за него они сутками не могут получить посылки.