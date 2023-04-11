Обвиняемые в убийстве челябинского подростка не являются гражданами РФ

12 апреля 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Четырех обвиняемых в убийстве отправили в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четыре обвиняемых в убийстве челябинского подростка не являются гражданами России. Один имеет патент на трудовую деятельность, второй — разрешение на временное проживание, а подростки находятся с законными представителями. «Четверо подозреваемых (двое из которых несовершеннолетние) являются гражданами другого государства и не имеют российского гражданства. Один из взрослых фигурантов уголовного дела на территории России осуществляет трудовую деятельность в соответствии с полученным патентом. Второй имеет разрешение на временное проживание», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что несовершеннолетние подозреваемые находятся в Челябинске вместе с законным представителем, имеющим патент на осуществление трудовой деятельности. Таким образом, ни один из обвиняемых не имеет российского гражданства. Ранее стало известно о том, что подростка зарезали 9 апреля возле компьютерного клуба в ТРК «Космос». По версии следствия, причиной стал бытовой конфликт, который начался в социальных сетях. 11 апреля по решению суда четырех участников конфликта отправили в СИЗО на два месяца.

Четыре обвиняемых в убийстве челябинского подростка не являются гражданами России. Один имеет патент на трудовую деятельность, второй — разрешение на временное проживание, а подростки находятся с законными представителями. «Четверо подозреваемых (двое из которых несовершеннолетние) являются гражданами другого государства и не имеют российского гражданства. Один из взрослых фигурантов уголовного дела на территории России осуществляет трудовую деятельность в соответствии с полученным патентом. Второй имеет разрешение на временное проживание», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что несовершеннолетние подозреваемые находятся в Челябинске вместе с законным представителем, имеющим патент на осуществление трудовой деятельности. Таким образом, ни один из обвиняемых не имеет российского гражданства. Ранее стало известно о том, что подростка зарезали 9 апреля возле компьютерного клуба в ТРК «Космос». По версии следствия, причиной стал бытовой конфликт, который начался в социальных сетях. 11 апреля по решению суда четырех участников конфликта отправили в СИЗО на два месяца.