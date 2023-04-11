11 апреля 2023

Обвиняемые в убийстве челябинского подростка не являются гражданами РФ

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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, клетка, конвой
Четырех обвиняемых в убийстве отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Четыре обвиняемых в убийстве челябинского подростка не являются гражданами России. Один имеет патент на трудовую деятельность, второй — разрешение на временное проживание, а подростки находятся с законными представителями.

«Четверо подозреваемых (двое из которых несовершеннолетние) являются гражданами другого государства и не имеют российского гражданства. Один из взрослых фигурантов уголовного дела на территории России осуществляет трудовую деятельность в соответствии с полученным патентом. Второй имеет разрешение на временное проживание», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что несовершеннолетние подозреваемые находятся в Челябинске вместе с законным представителем, имеющим патент на осуществление трудовой деятельности. Таким образом, ни один из обвиняемых не имеет российского гражданства.

Ранее стало известно о том, что подростка зарезали 9 апреля возле компьютерного клуба в ТРК «Космос». По версии следствия, причиной стал бытовой конфликт, который начался в социальных сетях. 11 апреля по решению суда четырех участников конфликта отправили в СИЗО на два месяца.

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Четыре обвиняемых в убийстве челябинского подростка не являются гражданами России. Один имеет патент на трудовую деятельность, второй — разрешение на временное проживание, а подростки находятся с законными представителями. «Четверо подозреваемых (двое из которых несовершеннолетние) являются гражданами другого государства и не имеют российского гражданства. Один из взрослых фигурантов уголовного дела на территории России осуществляет трудовую деятельность в соответствии с полученным патентом. Второй имеет разрешение на временное проживание», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что несовершеннолетние подозреваемые находятся в Челябинске вместе с законным представителем, имеющим патент на осуществление трудовой деятельности. Таким образом, ни один из обвиняемых не имеет российского гражданства. Ранее стало известно о том, что подростка зарезали 9 апреля возле компьютерного клуба в ТРК «Космос». По версии следствия, причиной стал бытовой конфликт, который начался в социальных сетях. 11 апреля по решению суда четырех участников конфликта отправили в СИЗО на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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