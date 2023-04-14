SuperJob: екатеринбуржцы, играющие на гитаре, зарабатывают больше

15 апреля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы, зарабатывающие больше остальных, умеют играть на гитаре Фото: Марина Молдавская © URA.RU Почти треть жителей Екатеринбурга, которые умеют играть на музыкальных инструментах, зарабатывают больше остальных. Популярными инструментами у горожан являются гитара и клавишные, рассказали URA.RU специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Играть на музыкальных инструментах умеют 34% совершеннолетних, экономически активных екатеринбуржцев. Популярные музыкальные инструменты — гитара и клавишные», — говорится в сообщении. Среди респондентов, владеющих этими музыкальными инструментами, больше оказалось мужчин, чем женщин (40 и 26% соответственно). Еще 7% жителей умеют играть на народных инструментах, 3% — на ударных. Екатеринбуржцы, зарабатывающие больше 80 тысяч рублей в месяц, играют на гитаре и ударных чаще тех, кто зарабатывает меньше. Ранее URA.RU сообщало, что большинство екатеринбуржцев поддерживают ужесточение закона, защищающего домашних животных. Не поддержали инициативу лишь 13% респондентов.

Почти треть жителей Екатеринбурга, которые умеют играть на музыкальных инструментах, зарабатывают больше остальных. Популярными инструментами у горожан являются гитара и клавишные, рассказали URA.RU специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Играть на музыкальных инструментах умеют 34% совершеннолетних, экономически активных екатеринбуржцев. Популярные музыкальные инструменты — гитара и клавишные», — говорится в сообщении. Среди респондентов, владеющих этими музыкальными инструментами, больше оказалось мужчин, чем женщин (40 и 26% соответственно). Еще 7% жителей умеют играть на народных инструментах, 3% — на ударных. Екатеринбуржцы, зарабатывающие больше 80 тысяч рублей в месяц, играют на гитаре и ударных чаще тех, кто зарабатывает меньше. Ранее URA.RU сообщало, что большинство екатеринбуржцев поддерживают ужесточение закона, защищающего домашних животных. Не поддержали инициативу лишь 13% респондентов.