14 апреля 2023

В Кургане грызуны пугают жителей многоквартирного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие фестиваля венских музыкальных фильмов, мышь, дыра в заборе, грызун
В Кургане мыши напугали жителей многоквартирного дома Фото:

Курганцы забили тревогу, когда мыши добрались до третьего этажа многоквартирного дома. Грызуны стремительно расползаются по квартирам. Об этом один из горожан написал в жалобе на портале «Обратись».

«Проживаем в доме №59 на улице Дзержинского, просим принять меры, так как грызуны лезут в квартиры и пугают детей. В доме стоит вода в подвале, в подъездах никто не убирается. К управкомпании бесполезно обращаться», — написал в обращении курганец.

Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана сообщили в ответе, что дом №59 на улице Дзержинского обслуживает УК ООО «Новая Волна Курган». Организация уже проинформирована о необходимости осмотра дома и принятия мер в срок до 19 апреля. Сотрудники департамента обещали проконтролировать ситуацию 21 апреля.

Ранее URA.RU писало, что УК «Новая Волна Курган» находится на пути к банкротству. Управкомпания числится злостным неплательщиком за потребленные коммунальные ресурсы и услуги.

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Курганцы забили тревогу, когда мыши добрались до третьего этажа многоквартирного дома. Грызуны стремительно расползаются по квартирам. Об этом один из горожан написал в жалобе на портале «Обратись». «Проживаем в доме №59 на улице Дзержинского, просим принять меры, так как грызуны лезут в квартиры и пугают детей. В доме стоит вода в подвале, в подъездах никто не убирается. К управкомпании бесполезно обращаться», — написал в обращении курганец. Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана сообщили в ответе, что дом №59 на улице Дзержинского обслуживает УК ООО «Новая Волна Курган». Организация уже проинформирована о необходимости осмотра дома и принятия мер в срок до 19 апреля. Сотрудники департамента обещали проконтролировать ситуацию 21 апреля. Ранее URA.RU писало, что УК «Новая Волна Курган» находится на пути к банкротству. Управкомпания числится злостным неплательщиком за потребленные коммунальные ресурсы и услуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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