В Кургане грызуны пугают жителей многоквартирного дома

В Кургане мыши напугали жителей многоквартирного дома Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Курганцы забили тревогу, когда мыши добрались до третьего этажа многоквартирного дома. Грызуны стремительно расползаются по квартирам. Об этом один из горожан написал в жалобе на портале «Обратись».

«Проживаем в доме №59 на улице Дзержинского, просим принять меры, так как грызуны лезут в квартиры и пугают детей. В доме стоит вода в подвале, в подъездах никто не убирается. К управкомпании бесполезно обращаться», — написал в обращении курганец.

Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана сообщили в ответе, что дом №59 на улице Дзержинского обслуживает УК ООО «Новая Волна Курган». Организация уже проинформирована о необходимости осмотра дома и принятия мер в срок до 19 апреля. Сотрудники департамента обещали проконтролировать ситуацию 21 апреля.

Ранее URA.RU писало, что УК «Новая Волна Курган» находится на пути к банкротству. Управкомпания числится злостным неплательщиком за потребленные коммунальные ресурсы и услуги.