Крупнейшую управкомпанию Кургана хотят обанкротить

В суд было направлено исковое заявление о банкротстве управкомпании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители компании «Восток» подали иск о признании управкомпании «Новая Волна», которая отвечает за более чем 300 домов в Кургане, банкротом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток».

«Энергосбытовая компания „Восток“ подала исковое заявление о признании УК „Новая Волна Курган“ банкротом. ООО „Новая Волна Курган“ является злостным неплательщиком за потребленные коммунальные услуги и ресурсы. Энергосбытовая компания „Восток“ вынуждена вести масштабную претензионно-исковую работу в отношении должника. „Новая Волна Курган“ со своей стороны безосновательно оспаривает начисления, обжалует вынесенные судебные решения, что приводит к более длительному рассмотрению судебных дел», — рассказали URA.RU в компании.

27 марта в арбитражном апелляционном суде подтвердили решение суда нижестоящей инстанции о взыскании в пользу энергетиков 13,7 млн рублей основного долга, 3,4 млн рублей пеней за период с декабря 2019 по август 2020 года, и 94 тысячи рублей госпошлины за рассмотрение дела судом. В целом, по данным «Востока», «Новая Волна» задолжала ресурсо-снабжающим организациям более 100 млн рублей. Ранее URA.RU обращалось в пресс-службу управкомпании, но там от комментариев отказались. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться по номерам телефонов, указанных на сайте УК.

Представители «Новой волны» заявляли, что теперь жильцам деньги за обслуживание домов нужно переводить не в ЕРЦ «Процесс», а в РКЦ «Актив», которая владеет компанией с января. Они объясняли это тем, что «Прогресс» не выполняет обязанности в рамках действующего договора и не перечисляет деньги. В ответ представители «Прогресса» заявили, что они перечисляют деньги, и при этом с ними не был расторгнут договор.

Ранее горожане массово жаловались на работу управкомпании в мэрию. В УК обвинили в этих проблемах подрядчика, который не работает у них с февраля. Также стало известно, что несмотря на десятки миллионов долга управкомпании перед ресурсоснабжающими организациями, жильцы домов управкомпании за четыре года недоплатили за услуги 7,7 млн рублей.