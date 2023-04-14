В Новом Уренгое (ЯНАО) на базе многопрофильного колледжа открыли молодежный центр. Как сообщил глава города Андрей Воронов, в нем созданы комфортные условия для креативных студентов.
«Пространство получилось ярким, стильным, функциональным. Разнообразие зон: кофе-поинт, коворкинг, конференц-зал, мини-лекторий. Студентам и волонтерам здесь будет комфортно креативить, творить, думать и просто отдыхать, играть, слушать музыку», — написал Воронов в своем telegram-канале. Участники команды КВН готовятся здесь к играм в Арктической лиге.
Ранее сообщалось, что в Салехарде с 22 по 23 апреля пройдет молодежный форум «ПроФормат-2023». Мэр окружной столицы Алексей Титовский пригласил ямальцев посетить его площадки.
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