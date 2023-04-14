14 апреля 2023
13 апреля 2023

В ЯНАО открыли центр для креативной молодежи. Фото

В Новом Уренгое на базе колледжа открылся молодежный центр
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную универсальную научную библиотеку. Челябинск, школьник, подростки, парень, капюшон, дети, мальчик, молодежь, учащийся
В колледже появилось креативное пространство Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на базе многопрофильного колледжа открыли молодежный центр. Как сообщил глава города Андрей Воронов, в нем созданы комфортные условия для креативных студентов.

«Пространство получилось ярким, стильным, функциональным. Разнообразие зон: кофе-поинт, коворкинг, конференц-зал, мини-лекторий. Студентам и волонтерам здесь будет комфортно креативить, творить, думать и просто отдыхать, играть, слушать музыку», — написал Воронов в своем telegram-канале. Участники команды КВН готовятся здесь к играм в Арктической лиге.

Ранее сообщалось, что в Салехарде с 22 по 23 апреля пройдет молодежный форум «ПроФормат-2023». Мэр окружной столицы Алексей Титовский пригласил ямальцев посетить его площадки.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на базе многопрофильного колледжа открыли молодежный центр. Как сообщил глава города Андрей Воронов, в нем созданы комфортные условия для креативных студентов. «Пространство получилось ярким, стильным, функциональным. Разнообразие зон: кофе-поинт, коворкинг, конференц-зал, мини-лекторий. Студентам и волонтерам здесь будет комфортно креативить, творить, думать и просто отдыхать, играть, слушать музыку», — написал Воронов в своем telegram-канале. Участники команды КВН готовятся здесь к играм в Арктической лиге. Ранее сообщалось, что в Салехарде с 22 по 23 апреля пройдет молодежный форум «ПроФормат-2023». Мэр окружной столицы Алексей Титовский пригласил ямальцев посетить его площадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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