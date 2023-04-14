В Екатеринбурге собираются отменить первомайскую демонстрацию

15 апреля 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Организаторы хотят провести митинг на стадионе вместо шествия Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в этом году решено отменить первомайскую демонстрацию. Вместо шествия организаторы собираются провести митинг на «Екатеринбург Арене», сообщает осведомленный источник. «Традиционное шествие в уральской столице заменит митинг на «Екатеринбург Арене», — пишет ЕАН, ссылаясь на собственный источник. По его словам, решение об отмене первомайской демонстрации также принято и в Челябинске. Такая инициатива, по данным издания, исходит от Федерации профсоюзов Свердловской области. Именно они являются организаторами демонстраций и несут ответственность за обеспечение безопасности всех участников. По мнению профсоюзов, стадион в Екатеринбурге обладает нужной степенью защиты и возможностью обеспечить строгий пропускной режим. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Федерацию профсоюзов Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен. В прошлом году в Екатеринбурге праздник первомая впервые прошел с 2019 года. Торжественную демонстрацию отменяли из-за пандемии коронавируса.

В Екатеринбурге в этом году решено отменить первомайскую демонстрацию. Вместо шествия организаторы собираются провести митинг на «Екатеринбург Арене», сообщает осведомленный источник. «Традиционное шествие в уральской столице заменит митинг на «Екатеринбург Арене», — пишет ЕАН, ссылаясь на собственный источник. По его словам, решение об отмене первомайской демонстрации также принято и в Челябинске. Такая инициатива, по данным издания, исходит от Федерации профсоюзов Свердловской области. Именно они являются организаторами демонстраций и несут ответственность за обеспечение безопасности всех участников. По мнению профсоюзов, стадион в Екатеринбурге обладает нужной степенью защиты и возможностью обеспечить строгий пропускной режим. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Федерацию профсоюзов Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен. В прошлом году в Екатеринбурге праздник первомая впервые прошел с 2019 года. Торжественную демонстрацию отменяли из-за пандемии коронавируса.