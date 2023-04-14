14 апреля 2023

В Екатеринбурге собираются отменить первомайскую демонстрацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомай в Екатеринбурге, митинг, демонстрация, единая россия, флаги
Организаторы хотят провести митинг на стадионе вместо шествия Фото:

В Екатеринбурге в этом году решено отменить первомайскую демонстрацию. Вместо шествия организаторы собираются провести митинг на «Екатеринбург Арене», сообщает осведомленный источник.

«Традиционное шествие в уральской столице заменит митинг на «Екатеринбург Арене», — пишет ЕАН, ссылаясь на собственный источник. По его словам, решение об отмене первомайской демонстрации также принято и в Челябинске.

Такая инициатива, по данным издания, исходит от Федерации профсоюзов Свердловской области. Именно они являются организаторами демонстраций и несут ответственность за обеспечение безопасности всех участников. По мнению профсоюзов, стадион в Екатеринбурге обладает нужной степенью защиты и возможностью обеспечить строгий пропускной режим.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Федерацию профсоюзов Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен.

В прошлом году в Екатеринбурге праздник первомая впервые прошел с 2019 года. Торжественную демонстрацию отменяли из-за пандемии коронавируса.

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В Екатеринбурге в этом году решено отменить первомайскую демонстрацию. Вместо шествия организаторы собираются провести митинг на «Екатеринбург Арене», сообщает осведомленный источник. «Традиционное шествие в уральской столице заменит митинг на «Екатеринбург Арене», — пишет ЕАН, ссылаясь на собственный источник. По его словам, решение об отмене первомайской демонстрации также принято и в Челябинске. Такая инициатива, по данным издания, исходит от Федерации профсоюзов Свердловской области. Именно они являются организаторами демонстраций и несут ответственность за обеспечение безопасности всех участников. По мнению профсоюзов, стадион в Екатеринбурге обладает нужной степенью защиты и возможностью обеспечить строгий пропускной режим. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Федерацию профсоюзов Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен. В прошлом году в Екатеринбурге праздник первомая впервые прошел с 2019 года. Торжественную демонстрацию отменяли из-за пандемии коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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