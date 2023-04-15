В Ингушетии ликвидировали четверых боевиков, напавших на правоохранителей

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Помимо четырех нападавших было задержано еще девять участников беспорядков Фото:

Правоохранительные органы нейтрализовали в Ингушетии четырех бандитов, ранее напавших на пост ДПС «Волга-14». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«В результате комплекса скоординированных действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу», — говорится в сообщении на официальном сайте пресс-службы. На основании показаний задержанных были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами.

По данным властей, нападавшие объявили себя членами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Помимо четырех нападавших было задержано еще девять участников беспорядков.

В начале апреля в Малгобекском районе Республики Ингушетии был введен режим контртеррористической операции (КТО). 6 апреля члены бандгруппы окрыли огонь по силовикам. В результате завязалась перестрелка, в ходе которой погибли трое полицейских. 8 апреля стало известно, что один из боевиков, причастный к нападению на пост Госавтоинспекции (ГАИ) и перестрелке с правоохранителями в Малгобекском районе, задержан.

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Правоохранительные органы нейтрализовали в Ингушетии четырех бандитов, ранее напавших на пост ДПС «Волга-14». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. «В результате комплекса скоординированных действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу», — говорится в сообщении на официальном сайте пресс-службы. На основании показаний задержанных были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами. По данным властей, нападавшие объявили себя членами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Помимо четырех нападавших было задержано еще девять участников беспорядков. В начале апреля в Малгобекском районе Республики Ингушетии был введен режим контртеррористической операции (КТО). 6 апреля члены бандгруппы окрыли огонь по силовикам. В результате завязалась перестрелка, в ходе которой погибли трое полицейских. 8 апреля стало известно, что один из боевиков, причастный к нападению на пост Госавтоинспекции (ГАИ) и перестрелке с правоохранителями в Малгобекском районе, задержан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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