В Ингушетии ликвидировали четверых боевиков, напавших на правоохранителей

15 апреля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Помимо четырех нападавших было задержано еще девять участников беспорядков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правоохранительные органы нейтрализовали в Ингушетии четырех бандитов, ранее напавших на пост ДПС «Волга-14». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. «В результате комплекса скоординированных действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу», — говорится в сообщении на официальном сайте пресс-службы. На основании показаний задержанных были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами. По данным властей, нападавшие объявили себя членами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Помимо четырех нападавших было задержано еще девять участников беспорядков. В начале апреля в Малгобекском районе Республики Ингушетии был введен режим контртеррористической операции (КТО). 6 апреля члены бандгруппы окрыли огонь по силовикам. В результате завязалась перестрелка, в ходе которой погибли трое полицейских. 8 апреля стало известно, что один из боевиков, причастный к нападению на пост Госавтоинспекции (ГАИ) и перестрелке с правоохранителями в Малгобекском районе, задержан.

Правоохранительные органы нейтрализовали в Ингушетии четырех бандитов, ранее напавших на пост ДПС «Волга-14». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. «В результате комплекса скоординированных действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу», — говорится в сообщении на официальном сайте пресс-службы. На основании показаний задержанных были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами. По данным властей, нападавшие объявили себя членами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Помимо четырех нападавших было задержано еще девять участников беспорядков. В начале апреля в Малгобекском районе Республики Ингушетии был введен режим контртеррористической операции (КТО). 6 апреля члены бандгруппы окрыли огонь по силовикам. В результате завязалась перестрелка, в ходе которой погибли трое полицейских. 8 апреля стало известно, что один из боевиков, причастный к нападению на пост Госавтоинспекции (ГАИ) и перестрелке с правоохранителями в Малгобекском районе, задержан.