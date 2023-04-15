В администрации президента определили вектор развития молодежи

Начальник управления президента РФ Харичев: развитие молодежи должно содержать любовь и заботу

15 апреля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Человек должен быть патриотом, следует из слов Александр Харичев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основной вектор для воспитания и развития молодежи должен содержать ответственность, заботу и любовь. Об этом заявил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев, отметив, что такие ценности лежат в основе успеха России. «Человек должен быть патриотом, идентифицирующим себя со страной и ориентированным на созидательный труд. Базовыми ценностями становятся ответственность, забота и любовь, в противовес удовлетворению своих индивидуалистических потребностей», — заявил Александр Харичев, его слова приводит официальный сайт российского общества « Знание ». Он отметил, что такой подход лежит в основе успеха России. Харичев отметил, что человек, семья, общество, государство являются составляющими элементами развития России как цивилизации. По его словам, Россия обладает соборностью, стремлением к независимому развитию и справедливостью. Он также отметил, что советникам по воспитанию молодого поколения следует рассказывать о традициях России, ее возможностях и достижениях. Харичев подчеркнул, что в молодежи следует воспитывать патриотизм. Российское общество «Знание» разработало специальный курс по основам российской государственности для учеников высшей школы. Харичев отметил, что спустя время курс будет интегрирован в школьную программу обществознания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основной вектор для воспитания и развития молодежи должен содержать ответственность, заботу и любовь. Об этом заявил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев, отметив, что такие ценности лежат в основе успеха России. «Человек должен быть патриотом, идентифицирующим себя со страной и ориентированным на созидательный труд. Базовыми ценностями становятся ответственность, забота и любовь, в противовес удовлетворению своих индивидуалистических потребностей», — заявил Александр Харичев, его слова приводит официальный сайт российского общества «Знание». Он отметил, что такой подход лежит в основе успеха России. Харичев отметил, что человек, семья, общество, государство являются составляющими элементами развития России как цивилизации. По его словам, Россия обладает соборностью, стремлением к независимому развитию и справедливостью. Он также отметил, что советникам по воспитанию молодого поколения следует рассказывать о традициях России, ее возможностях и достижениях. Харичев подчеркнул, что в молодежи следует воспитывать патриотизм. Российское общество «Знание» разработало специальный курс по основам российской государственности для учеников высшей школы. Харичев отметил, что спустя время курс будет интегрирован в школьную программу обществознания.