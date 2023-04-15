В администрации президента определили вектор развития молодежи

Начальник управления президента РФ Харичев: развитие молодежи должно содержать любовь и заботу
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Первый съезд Российского движения детей и молодежи. Москва, российский флаг, дети, флаг россии, студенты, молодежь, учащиеся
Человек должен быть патриотом, следует из слов Александр Харичев Фото:

Основной вектор для воспитания и развития молодежи должен содержать ответственность, заботу и любовь. Об этом заявил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев, отметив, что такие ценности лежат в основе успеха России.

«Человек должен быть патриотом, идентифицирующим себя со страной и ориентированным на созидательный труд. Базовыми ценностями становятся ответственность, забота и любовь, в противовес удовлетворению своих индивидуалистических потребностей», — заявил Александр Харичев, его слова приводит официальный сайт российского общества «Знание». Он отметил, что такой подход лежит в основе успеха России.

Харичев отметил, что человек, семья, общество, государство являются составляющими элементами развития России как цивилизации. По его словам, Россия обладает соборностью, стремлением к независимому развитию и справедливостью. Он также отметил, что советникам по воспитанию молодого поколения следует рассказывать о традициях России, ее возможностях и достижениях. Харичев подчеркнул, что в молодежи следует воспитывать патриотизм.

Российское общество «Знание» разработало специальный курс по основам российской государственности для учеников высшей школы. Харичев отметил, что спустя время курс будет интегрирован в школьную программу обществознания.

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Основной вектор для воспитания и развития молодежи должен содержать ответственность, заботу и любовь. Об этом заявил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев, отметив, что такие ценности лежат в основе успеха России. «Человек должен быть патриотом, идентифицирующим себя со страной и ориентированным на созидательный труд. Базовыми ценностями становятся ответственность, забота и любовь, в противовес удовлетворению своих индивидуалистических потребностей», — заявил Александр Харичев, его слова приводит официальный сайт российского общества «Знание». Он отметил, что такой подход лежит в основе успеха России. Харичев отметил, что человек, семья, общество, государство являются составляющими элементами развития России как цивилизации. По его словам, Россия обладает соборностью, стремлением к независимому развитию и справедливостью. Он также отметил, что советникам по воспитанию молодого поколения следует рассказывать о традициях России, ее возможностях и достижениях. Харичев подчеркнул, что в молодежи следует воспитывать патриотизм. Российское общество «Знание» разработало специальный курс по основам российской государственности для учеников высшей школы. Харичев отметил, что спустя время курс будет интегрирован в школьную программу обществознания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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