В администрации президента определили вектор развития молодежи

Основной вектор для воспитания и развития молодежи должен содержать ответственность, заботу и любовь. Об этом заявил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев, отметив, что такие ценности лежат в основе успеха России.
«Человек должен быть патриотом, идентифицирующим себя со страной и ориентированным на созидательный труд. Базовыми ценностями становятся ответственность, забота и любовь, в противовес удовлетворению своих индивидуалистических потребностей», — заявил Александр Харичев, его слова приводит официальный сайт российского общества «Знание». Он отметил, что такой подход лежит в основе успеха России.
Харичев отметил, что человек, семья, общество, государство являются составляющими элементами развития России как цивилизации. По его словам, Россия обладает соборностью, стремлением к независимому развитию и справедливостью. Он также отметил, что советникам по воспитанию молодого поколения следует рассказывать о традициях России, ее возможностях и достижениях. Харичев подчеркнул, что в молодежи следует воспитывать патриотизм.
Российское общество «Знание» разработало специальный курс по основам российской государственности для учеников высшей школы. Харичев отметил, что спустя время курс будет интегрирован в школьную программу обществознания.
Основной вектор для воспитания и развития молодежи должен содержать ответственность, заботу и любовь. Об этом заявил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев, отметив, что такие ценности лежат в основе успеха России. «Человек должен быть патриотом, идентифицирующим себя со страной и ориентированным на созидательный труд. Базовыми ценностями становятся ответственность, забота и любовь, в противовес удовлетворению своих индивидуалистических потребностей», — заявил Александр Харичев, его слова приводит официальный сайт российского общества «Знание». Он отметил, что такой подход лежит в основе успеха России. Харичев отметил, что человек, семья, общество, государство являются составляющими элементами развития России как цивилизации. По его словам, Россия обладает соборностью, стремлением к независимому развитию и справедливостью. Он также отметил, что советникам по воспитанию молодого поколения следует рассказывать о традициях России, ее возможностях и достижениях. Харичев подчеркнул, что в молодежи следует воспитывать патриотизм. Российское общество «Знание» разработало специальный курс по основам российской государственности для учеников высшей школы. Харичев отметил, что спустя время курс будет интегрирован в школьную программу обществознания.