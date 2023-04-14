14 апреля 2023

В Пермском городе устраняют коммунальную аварию, из-за которой жители остались без воды

В Пермском городе устраняют коммунальную аварию
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ, коммунальная авария, водопровод. Челябинск, экскаватор, коммунальная авария, яма, водопровод, жкх, фонтан
В Пермском городе устраняют коммунальную аварию Фото:

В городе Оса (Пермский край) коммунальщики смонтировали временную схему канализационного коллектора для восстановления водоснабжения. Об этом сообщила администрация Осинского городского округа в комментарии на странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте».

«В 12 часов дня (15 апреля) планировалось включение воды. На этапе завершения работ в 200 метрах от первого участка произошло еще одно обрушение коллектора, что не позволило восстановить городское водоснабжение», — написали представители администрации округа.

По словам представителей администрации Осинского городского округа, МУП «Водоканал-Оса» закупило необходимое оборудование. Ожидается поставка дополнительного оборудования для ремонта канализационного коллектора для восстановления водоснабжения от ООО «Новогор-Прикамье». Как только оно поступит на место обрушения коллектора, работы продолжатся. Включение воды осуществляется по графику, — уточнили представители округа в комментарии на странице главы края в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Оса сети водоснабжения находятся в ветхом состоянии. Их износ является причиной аварий, из-за которых жители остаются без воды.

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В городе Оса (Пермский край) коммунальщики смонтировали временную схему канализационного коллектора для восстановления водоснабжения. Об этом сообщила администрация Осинского городского округа в комментарии на странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте». «В 12 часов дня (15 апреля) планировалось включение воды. На этапе завершения работ в 200 метрах от первого участка произошло еще одно обрушение коллектора, что не позволило восстановить городское водоснабжение», — написали представители администрации округа. По словам представителей администрации Осинского городского округа, МУП «Водоканал-Оса» закупило необходимое оборудование. Ожидается поставка дополнительного оборудования для ремонта канализационного коллектора для восстановления водоснабжения от ООО «Новогор-Прикамье». Как только оно поступит на место обрушения коллектора, работы продолжатся. Включение воды осуществляется по графику, — уточнили представители округа в комментарии на странице главы края в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в городе Оса сети водоснабжения находятся в ветхом состоянии. Их износ является причиной аварий, из-за которых жители остаются без воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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