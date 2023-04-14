В Пермском городе устраняют коммунальную аварию, из-за которой жители остались без воды

В Пермском городе устраняют коммунальную аварию

15 апреля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

В Пермском городе устраняют коммунальную аварию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Оса (Пермский край) коммунальщики смонтировали временную схему канализационного коллектора для восстановления водоснабжения. Об этом сообщила администрация Осинского городского округа в комментарии на странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте». «В 12 часов дня (15 апреля) планировалось включение воды. На этапе завершения работ в 200 метрах от первого участка произошло еще одно обрушение коллектора, что не позволило восстановить городское водоснабжение», — написали представители администрации округа. По словам представителей администрации Осинского городского округа, МУП «Водоканал-Оса» закупило необходимое оборудование. Ожидается поставка дополнительного оборудования для ремонта канализационного коллектора для восстановления водоснабжения от ООО «Новогор-Прикамье». Как только оно поступит на место обрушения коллектора, работы продолжатся. Включение воды осуществляется по графику, — уточнили представители округа в комментарии на странице главы края в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в городе Оса сети водоснабжения находятся в ветхом состоянии. Их износ является причиной аварий, из-за которых жители остаются без воды.

В городе Оса (Пермский край) коммунальщики смонтировали временную схему канализационного коллектора для восстановления водоснабжения. Об этом сообщила администрация Осинского городского округа в комментарии на странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте». «В 12 часов дня (15 апреля) планировалось включение воды. На этапе завершения работ в 200 метрах от первого участка произошло еще одно обрушение коллектора, что не позволило восстановить городское водоснабжение», — написали представители администрации округа. По словам представителей администрации Осинского городского округа, МУП «Водоканал-Оса» закупило необходимое оборудование. Ожидается поставка дополнительного оборудования для ремонта канализационного коллектора для восстановления водоснабжения от ООО «Новогор-Прикамье». Как только оно поступит на место обрушения коллектора, работы продолжатся. Включение воды осуществляется по графику, — уточнили представители округа в комментарии на странице главы края в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в городе Оса сети водоснабжения находятся в ветхом состоянии. Их износ является причиной аварий, из-за которых жители остаются без воды.