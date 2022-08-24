Пермский город спасли от крупной коммунальной аварии

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Поездка губернатора Евгения Куйвашева в Верхнюю Салду. Свердловская область, провинция, доставка воды, подвоз воды, вода, город верхняя салда
Подвоз воды к жилым домам производился пока все последствия аварии не устранили Фото:

Работы по устранению последствий аварии в Осе (Пермский край) завершены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

«Коммунальная авария в Осе к настоящему моменту устранена. С 19.00 осуществляется подача воды на город. Первые потребители уже начали пользоваться», — сообщили в ведомстве. На сайте МЧС в разделе оперативной сводки содержится информация следующего содержания. В 20 часов 15 минут аварийно-восстановительные работы завершены. Подача воды осуществляется в штатном режиме.

О масштабной коммунальной аварии в Осинском муниципальном округе сообщили 24 августа. Отключение холодного водоснабжения произошло в результате порыва на канализационном коллекторе около 9 утра. В результате, практически весь административной центр остался без воды.

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Работы по устранению последствий аварии в Осе (Пермский край) завершены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ региона. «Коммунальная авария в Осе к настоящему моменту устранена. С 19.00 осуществляется подача воды на город. Первые потребители уже начали пользоваться», — сообщили в ведомстве. На сайте МЧС в разделе оперативной сводки содержится информация следующего содержания. В 20 часов 15 минут аварийно-восстановительные работы завершены. Подача воды осуществляется в штатном режиме. О масштабной коммунальной аварии в Осинском муниципальном округе сообщили 24 августа. Отключение холодного водоснабжения произошло в результате порыва на канализационном коллекторе около 9 утра. В результате, практически весь административной центр остался без воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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