Зеленский ввел санкции против челябинского стронгмена и биатлонистки

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых — стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.
«Кокляев Михаил Викторович, 17.12.1978. Ишмуратова Светлана Ирековна, 20.04.1972», — сказано в документе.
Согласно указу, Кокляев и Ишмуратова не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал. Также им нельзя приобретать земельные участки на Украине.
Кокляев — уроженец Челябинска, Ишмуратова — Златоуста Челябинской области. Кокляев среди прочих званий и наград имеет титул восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Ишмуратова — двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира; в зените своей карьеры была так популярна, что челябинский поэт Янис Грантс посвятил ей несколько стихотворений.
Ранее, 1 апреля, два челябинских завода попали под санкции Зеленского. Это завод «Пластмасс» из Копейска и «Электромашина» из Челябинска.
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