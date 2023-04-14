14 апреля 2023

Зеленский ввел санкции против челябинского стронгмена и биатлонистки

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Новый санкционный список Зеленского опубликован 15 апреля Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых — стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Кокляев Михаил Викторович, 17.12.1978. Ишмуратова Светлана Ирековна, 20.04.1972», — сказано в документе.

Согласно указу, Кокляев и Ишмуратова не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал. Также им нельзя приобретать земельные участки на Украине.

Кокляев — уроженец Челябинска, Ишмуратова — Златоуста Челябинской области. Кокляев среди прочих званий и наград имеет титул восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Ишмуратова — двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира; в зените своей карьеры была так популярна, что челябинский поэт Янис Грантс посвятил ей несколько стихотворений.

Ранее, 1 апреля, два челябинских завода попали под санкции Зеленского. Это завод «Пластмасс» из Копейска и «Электромашина» из Челябинска.

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых — стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Кокляев Михаил Викторович, 17.12.1978. Ишмуратова Светлана Ирековна, 20.04.1972», — сказано в документе. Согласно указу, Кокляев и Ишмуратова не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал. Также им нельзя приобретать земельные участки на Украине. Кокляев — уроженец Челябинска, Ишмуратова — Златоуста Челябинской области. Кокляев среди прочих званий и наград имеет титул восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Ишмуратова — двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира; в зените своей карьеры была так популярна, что челябинский поэт Янис Грантс посвятил ей несколько стихотворений. Ранее, 1 апреля, два челябинских завода попали под санкции Зеленского. Это завод «Пластмасс» из Копейска и «Электромашина» из Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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