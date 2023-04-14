Зеленский ввел санкции против челябинского стронгмена и биатлонистки

15 апреля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Новый санкционный список Зеленского опубликован 15 апреля Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых — стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Кокляев Михаил Викторович, 17.12.1978. Ишмуратова Светлана Ирековна, 20.04.1972», — сказано в документе. Согласно указу, Кокляев и Ишмуратова не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал. Также им нельзя приобретать земельные участки на Украине. Кокляев — уроженец Челябинска, Ишмуратова — Златоуста Челябинской области. Кокляев среди прочих званий и наград имеет титул восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Ишмуратова — двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира; в зените своей карьеры была так популярна, что челябинский поэт Янис Грантс посвятил ей несколько стихотворений. Ранее, 1 апреля, два челябинских завода попали под санкции Зеленского. Это завод «Пластмасс» из Копейска и «Электромашина» из Челябинска.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых — стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Кокляев Михаил Викторович, 17.12.1978. Ишмуратова Светлана Ирековна, 20.04.1972», — сказано в документе. Согласно указу, Кокляев и Ишмуратова не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал. Также им нельзя приобретать земельные участки на Украине. Кокляев — уроженец Челябинска, Ишмуратова — Златоуста Челябинской области. Кокляев среди прочих званий и наград имеет титул восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Ишмуратова — двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира; в зените своей карьеры была так популярна, что челябинский поэт Янис Грантс посвятил ей несколько стихотворений. Ранее, 1 апреля, два челябинских завода попали под санкции Зеленского. Это завод «Пластмасс» из Копейска и «Электромашина» из Челябинска.