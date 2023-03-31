Два челябинских завода попали под новые санкции Зеленского

Предприятие «Электромашина» попало под апрельские санкции Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинские заводы «Пластмасс» и «Электромашина» попали под новые санкции президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом содержится в указе, размещенном на официальном сайте украинского лидера.

«Завод «Пластмасс», Челябинская область, г. Копейск. Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Электромашина», г. Челябинск», — сказано в указе Зеленского.

Глава Украины ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 граждан РФ. В указе уточняется, что санкции будут действовать на протяжении 10 лет. Ограничительные меры включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий — всего введено 11 таких мер. Так, в апрельский санкционный список попали два челябинца: депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Владимир Павлов и экс-депутат Госдумы Максим Гулин.

Ранее, в марте, президент Украины уже вводил санкции против челябинских заводов и бизнесменов. Под санкции, в частности, попали гендиректор АО «Златмаш» Антон Малофеев, бывший гендиректор «Златмаш», ныне руководитель АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Антон Лобанов, гендиректор АО «Завод «Пластмасс»» (Копейск). В списке также оказались Александр Балашов, учредитель ООО ГПК «Уральский песок», гендиректор ОАО НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев и другие.