Как будут вручаться электронные повестки

Для отслеживания получения электронной повестки стоит проверять аккаунт на «Госуслугах» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

Электронные повестки во время осеннего призыва будут вручаться через сайт «Госуслуги». URA.RU приводит главную информацию о сроках получения повестки и способах отследить ее получение.

С какого момента электронная повестка считается врученной

Военнообязанные граждане будут получать повестки через сайт «Госуслуги». При этом сохранится и старый формат — бумажный. Повестка будет считаться врученной после публикации в личном кабинете у пользователя сервиса. В случае неявки по повестке гражданин не сможет выехать за границу и оформить индивидуальное предпринимательство. Человек также не сможет получить кредит или займ. Ему будет запрещены покупка и регистрация недвижимости. Также военнообязанный не сможет управлять транспортным средством.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что данный закон позволяет упростить систему постановки на воинский учет. По ее словам, система вручения будет автоматической. Совфед одобрил закон об электронных повестках, инфографика (ura.news)

Зачем был создан единый реестр военнообязанных

База с данными всех военнообязанных была создана для систематизации вручения повесток. Если гражданин не получил повестку электронным или бумажным способом, то она публикуется в реестре. В таком случае она считается врученной через семь дней после размещения.

Единая система военнообязанных создается для того, чтобы уменьшить количество уклонистов. Таким образом они не смогут сказать, что не получали ее, подчеркнул лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Что делать человеку, если у него нет аккаунта на «Госуслугах»

Россиянину обязательно нужно создать аккаунт на «Госуслугах» для отслеживания получения повестки. Депутат Госдумы Андрей Луговой отметил, что пропуск повестки из-за отсутствия аккаунта не освобождает от ответственности.

«Если вы в итоге не зашли туда через неделю, через две или полгода, значит, вы будете подвергаться определенным ограничениям, которые описаны в законопроекте», — заявил Андрей Луговой. Его слова приводит телеканал «Царьград».

Когда закон начнет действовать

Документ, который уже прошел все стадии законотворчества в России начнет действовать во время следующего призыва. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.