Какая ответственность последует за неявку по электронной повестке

15 апреля 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

Не явившиеся по повестке не смогут заключать имущественные сделки и управлять транспортными средствами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных повестках. Закон приравнивает повестки, направленные через портал госуслуг, к врученным лично. Кроме того, он вводит ряд ограничений для не явившихся по повестке. URA.RU приводит список этих ограничений, а также рассказывает об ответственности, которая последует за неявку. Какие ограничения будут введены в случае неявки по повестке? Статья по теме Как будет проходить призыв по электронным повесткам С момента получения повестки призывник не сможет выехать за границу. Об этом он будет уведомлен через портал госуслуг. Ограничение будет снято после явки в военный комиссариат.

Не явившиеся по повесткам граждане не смогут оформить индивидуальное предпринимательство. Также будет введен запрет на регистрацию в качестве самозанятого. Нельзя будет получить кредит или займ.

Будет введен запрет на регистрацию недвижимости. Ее нельзя будет приобрести или переоформить на другое лицо. То же касается регистрации транспортных средств.

Ограничение будет введено также на управление транспортным средством. Уклонист не сможет сесть за руль. Какое наказание грозит уклонистам? «Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата […] влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей», — сообщается в Кодексе об административных правонарушениях России. Такая же ответственность возникает за неявку на медицинское обследование по направлению призывной комиссии. Уклонение от призыва влечет уголовную ответственность. Согласно УК РФ, в этом случае последует наказание штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере заработка, полученного за полтора года. Кроме штрафа, наказание может составлять принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы сроком до двух лет. Вопрос наступления административной или уголовной ответственности решается в суде. Какие еще ограничения предлагали ввести? Новость по теме Госдума одобрила поправку о создании реестра военнообязанных Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев предложил пожизненно запретить уклонистам занимать государственные посты. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в парламент. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что региональные власти смогут вводить временные ограничения, которые посчитают необходимыми. По его мнению, это поможет достичь справедливости в обществе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных повестках. Закон приравнивает повестки, направленные через портал госуслуг, к врученным лично. Кроме того, он вводит ряд ограничений для не явившихся по повестке. URA.RU приводит список этих ограничений, а также рассказывает об ответственности, которая последует за неявку. «Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата […] влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей», — сообщается в Кодексе об административных правонарушениях России. Такая же ответственность возникает за неявку на медицинское обследование по направлению призывной комиссии. Уклонение от призыва влечет уголовную ответственность. Согласно УК РФ, в этом случае последует наказание штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере заработка, полученного за полтора года. Кроме штрафа, наказание может составлять принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы сроком до двух лет. Вопрос наступления административной или уголовной ответственности решается в суде. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев предложил пожизненно запретить уклонистам занимать государственные посты. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в парламент. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что региональные власти смогут вводить временные ограничения, которые посчитают необходимыми. По его мнению, это поможет достичь справедливости в обществе.