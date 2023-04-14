В Краснотурьинске ребенок провалился под лед

15 апреля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Мальчика достали случайные прохожие (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) несовершеннолетний мальчик провалился под лед на городском пруду. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, ему, как сообщают в соцсети, помогли случайные прохожие. «Сегодня на городской набережной под лед провалился парень. Его спасли двое мужчин, они же вызвали скорую помощь», — пишет telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». В ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU подтвердили факт случившегося ЧП. «На акватории Краснотурьинского водохранилища под лед провалился 12-летний мальчик. Очевидцы вытащили его на берег, а после передали бригаде скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка упала в воду на Плотинке. Пострадавшей оказалась 30-летняя женщина. Она пояснила, что делала селфи, но не удержалась и упала в ледяную воду.

В Краснотурьинске (Свердловская область) несовершеннолетний мальчик провалился под лед на городском пруду. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, ему, как сообщают в соцсети, помогли случайные прохожие. «Сегодня на городской набережной под лед провалился парень. Его спасли двое мужчин, они же вызвали скорую помощь», — пишет telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». В ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU подтвердили факт случившегося ЧП. «На акватории Краснотурьинского водохранилища под лед провалился 12-летний мальчик. Очевидцы вытащили его на берег, а после передали бригаде скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка упала в воду на Плотинке. Пострадавшей оказалась 30-летняя женщина. Она пояснила, что делала селфи, но не удержалась и упала в ледяную воду.