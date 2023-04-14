14 апреля 2023

В Краснотурьинске ребенок провалился под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика достали случайные прохожие (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) несовершеннолетний мальчик провалился под лед на городском пруду. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, ему, как сообщают в соцсети, помогли случайные прохожие.

«Сегодня на городской набережной под лед провалился парень. Его спасли двое мужчин, они же вызвали скорую помощь», — пишет telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск».

В ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU подтвердили факт случившегося ЧП. «На акватории Краснотурьинского водохранилища под лед провалился 12-летний мальчик. Очевидцы вытащили его на берег, а после передали бригаде скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка упала в воду на Плотинке. Пострадавшей оказалась 30-летняя женщина. Она пояснила, что делала селфи, но не удержалась и упала в ледяную воду.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) несовершеннолетний мальчик провалился под лед на городском пруду. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, ему, как сообщают в соцсети, помогли случайные прохожие. «Сегодня на городской набережной под лед провалился парень. Его спасли двое мужчин, они же вызвали скорую помощь», — пишет telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». В ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU подтвердили факт случившегося ЧП. «На акватории Краснотурьинского водохранилища под лед провалился 12-летний мальчик. Очевидцы вытащили его на берег, а после передали бригаде скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка упала в воду на Плотинке. Пострадавшей оказалась 30-летняя женщина. Она пояснила, что делала селфи, но не удержалась и упала в ледяную воду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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