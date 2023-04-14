14 апреля 2023

Украина ввела санкции против «СКБ Контур» и еще 11 компаний из Екатеринбурга

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Под санкции Зеленского попали ООО «Интеграция», «Ай-Си Контракт» и «СКБ Контур» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Украинский президент Владимир Зеленский 15 апреля ввел новые санкции против физлиц и предприятий Российской Федерации, под ограничения попали и компании из Екатеринбурга, в частности, «СКБ Контур», ООО «Интеграция», «Уральский центр систем безопасности» и еще девять организаций. Указ опубликован на официальном сайте Зеленского.

«СКБ Контур», Уральский центр систем безопасности, ООО «Интеграция», ООО «Адванта софт», торговый дом «Промэлектроника», ООО «Ай-Си Контракт», ООО «Виланд Электрик Рус», ООО «Гетчипс», научно-производительный центр «Промэлектроника», ООО «Адванта консалтинг», ООО «Айдеко» и «ПЛМ Урал», — следует из документа. Все предприятия связаны с разработкой технологий и программного обеспечения. Теперь, согласно санкциям, эти организации на протяжении десяти лет не могут арендовывать имущество на территории Украины. Также ограничения предполагают блокировку всех активов компаний в этой стране.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел санкции против 33-летнего полузащитника футбольного клуба «Урал» Юрия Газинского. Также под ограничения попал заслуженный тренер РСФСР по биатлону 64-летний екатеринбуржец Михаил Шашилов.

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Украинский президент Владимир Зеленский 15 апреля ввел новые санкции против физлиц и предприятий Российской Федерации, под ограничения попали и компании из Екатеринбурга, в частности, «СКБ Контур», ООО «Интеграция», «Уральский центр систем безопасности» и еще девять организаций. Указ опубликован на официальном сайте Зеленского. «СКБ Контур», Уральский центр систем безопасности, ООО «Интеграция», ООО «Адванта софт», торговый дом «Промэлектроника», ООО «Ай-Си Контракт», ООО «Виланд Электрик Рус», ООО «Гетчипс», научно-производительный центр «Промэлектроника», ООО «Адванта консалтинг», ООО «Айдеко» и «ПЛМ Урал», — следует из документа. Все предприятия связаны с разработкой технологий и программного обеспечения. Теперь, согласно санкциям, эти организации на протяжении десяти лет не могут арендовывать имущество на территории Украины. Также ограничения предполагают блокировку всех активов компаний в этой стране. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел санкции против 33-летнего полузащитника футбольного клуба «Урал» Юрия Газинского. Также под ограничения попал заслуженный тренер РСФСР по биатлону 64-летний екатеринбуржец Михаил Шашилов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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