14 апреля 2023

Заслуженный екатеринбургский тренер РСФСР по биатлону попал под санкции Зеленского

Екатеринбургский тренер по биатлону Михаил Шашилов попал под санкции Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский ввел санкции против экс-биатлониста Михаила Шашилова Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых оказался советский и российский спортсмен, мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР по биатлону 64-летний екатеринбуржец Михаил Шашилов. Указ был опубликован 15 апреля на официальном сайте украинского президента.

«Шашилов Михаил Викторович, дата рождения 3 апреля 1959 года», — говорится в документе. Согласно указу, он не сможет посещать Украину, а также приобретать земельные участки на территории этой страны. Санкции действует 50 лет.

Также под ограничения попали полузащитник футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский, вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-игрок «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Белялетдинов, российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Илья Авербух.

Ранее под санкции Зеленского попадали бард Юрий Лоза, детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Кроме того, украинский лидер вводил ограничительные меры против екатеринбургских предприятий и нескольких свердловских бизнесменов и топ-менеджеров.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых оказался советский и российский спортсмен, мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР по биатлону 64-летний екатеринбуржец Михаил Шашилов. Указ был опубликован 15 апреля на официальном сайте украинского президента. «Шашилов Михаил Викторович, дата рождения 3 апреля 1959 года», — говорится в документе. Согласно указу, он не сможет посещать Украину, а также приобретать земельные участки на территории этой страны. Санкции действует 50 лет. Также под ограничения попали полузащитник футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский, вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-игрок «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Белялетдинов, российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Илья Авербух. Ранее под санкции Зеленского попадали бард Юрий Лоза, детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Кроме того, украинский лидер вводил ограничительные меры против екатеринбургских предприятий и нескольких свердловских бизнесменов и топ-менеджеров.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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