Заслуженный екатеринбургский тренер РСФСР по биатлону попал под санкции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых оказался советский и российский спортсмен, мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР по биатлону 64-летний екатеринбуржец Михаил Шашилов. Указ был опубликован 15 апреля на официальном сайте украинского президента.
«Шашилов Михаил Викторович, дата рождения 3 апреля 1959 года», — говорится в документе. Согласно указу, он не сможет посещать Украину, а также приобретать земельные участки на территории этой страны. Санкции действует 50 лет.
Также под ограничения попали полузащитник футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский, вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-игрок «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Белялетдинов, российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Илья Авербух.
Ранее под санкции Зеленского попадали бард Юрий Лоза, детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Кроме того, украинский лидер вводил ограничительные меры против екатеринбургских предприятий и нескольких свердловских бизнесменов и топ-менеджеров.
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