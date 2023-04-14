Зеленский ввел санкции против игрока ФК «Урал»

Полузащитник ФК «Урал» Юрий Газинский попал под санкции Зеленского

15 апреля 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский ввел санкции против российских спортсменов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых оказался 33-летний полузащитник футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Газинский Юрий Александрович, 20.07.1989», — следует из документа. Согласно указу, Газинский не сможет находиться на территории Украины и выводить оттуда капитал. Также ему нельзя приобретать земельные участки на Украине. Кроме Газинского в списке числятся вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-игрок «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Белялетдинов, а также российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Илья Авербух. Газинский и Акинфеев сегодня вечером сыграют в очном матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоится в 18:30 на «Екатеринбург Арене». Ранее Зеленский ввел санкции против екатеринбургских предприятий «Уралкабель», «Микроакустика» и «Большие системы» и нескольких свердловских бизнесменов. Под санкции украинского лидера также попадали: музыкант Юрий Лоза, детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых оказался 33-летний полузащитник футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Газинский Юрий Александрович, 20.07.1989», — следует из документа. Согласно указу, Газинский не сможет находиться на территории Украины и выводить оттуда капитал. Также ему нельзя приобретать земельные участки на Украине. Кроме Газинского в списке числятся вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-игрок «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Белялетдинов, а также российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Илья Авербух. Газинский и Акинфеев сегодня вечером сыграют в очном матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоится в 18:30 на «Екатеринбург Арене». Ранее Зеленский ввел санкции против екатеринбургских предприятий «Уралкабель», «Микроакустика» и «Большие системы» и нескольких свердловских бизнесменов. Под санкции украинского лидера также попадали: музыкант Юрий Лоза, детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).