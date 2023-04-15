15 апреля 2023

Военный обозреватель Литовкин: Украина задолжала Западу больше 160 млрд

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Россия не будет возвращать долги Украины Западу, сказал Виктор Литовкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина задолжала Западу за оказание помощи во время конфликта с Россией более 160 млрд долларов. Об этом заявил в беседе с URA.RU полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

«У Украины огромный долг перед США, перед западными государствами. Там больше 160 млрд долларов. Много стран, которые по американскому требованию давали кредиты Украине. Поставляли вооружение и много чего другого. Вопрос в том, кто будет выплачивать эти долги, если Украины завтра не будет?» — сказал Виктор Литовкин.

Военный эксперт подчеркнул, что возвращать займы будет довольно сложно для Запада. «Россия например, не собирается отдавать долги Украины. Она не брала ни у кого кредитов, ей не посылали оружие. Посылали Украине, но пусть с нее и спрашивают. Кому посылали? [президенту Украины Владимиру] Зеленскому? Вот с Зеленского пусть требуют и всех тех, кто бежит потом на Запад, спасаясь от оккупации, так называемой, или с тех, кто давал эти кредиты», — объяснил полковник в отставке.

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил рекордный кредит для Киева в размере 15,6 миллиарда долларов. Как писало издание The New York Times, страны Запада боятся, что им не хватит средств на восстановление Украины после завершения конфликта.

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Украина задолжала Западу за оказание помощи во время конфликта с Россией более 160 млрд долларов. Об этом заявил в беседе с URA.RU полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «У Украины огромный долг перед США, перед западными государствами. Там больше 160 млрд долларов. Много стран, которые по американскому требованию давали кредиты Украине. Поставляли вооружение и много чего другого. Вопрос в том, кто будет выплачивать эти долги, если Украины завтра не будет?» — сказал Виктор Литовкин. Военный эксперт подчеркнул, что возвращать займы будет довольно сложно для Запада. «Россия например, не собирается отдавать долги Украины. Она не брала ни у кого кредитов, ей не посылали оружие. Посылали Украине, но пусть с нее и спрашивают. Кому посылали? [президенту Украины Владимиру] Зеленскому? Вот с Зеленского пусть требуют и всех тех, кто бежит потом на Запад, спасаясь от оккупации, так называемой, или с тех, кто давал эти кредиты», — объяснил полковник в отставке. Международный валютный фонд (МВФ) утвердил рекордный кредит для Киева в размере 15,6 миллиарда долларов. Как писало издание The New York Times, страны Запада боятся, что им не хватит средств на восстановление Украины после завершения конфликта.
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