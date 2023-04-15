Военный обозреватель Литовкин: Украина задолжала Западу больше 160 млрд

16 апреля 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Россия не будет возвращать долги Украины Западу, сказал Виктор Литовкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина задолжала Западу за оказание помощи во время конфликта с Россией более 160 млрд долларов. Об этом заявил в беседе с URA.RU полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «У Украины огромный долг перед США, перед западными государствами. Там больше 160 млрд долларов. Много стран, которые по американскому требованию давали кредиты Украине. Поставляли вооружение и много чего другого. Вопрос в том, кто будет выплачивать эти долги, если Украины завтра не будет?» — сказал Виктор Литовкин. Военный эксперт подчеркнул, что возвращать займы будет довольно сложно для Запада. «Россия например, не собирается отдавать долги Украины. Она не брала ни у кого кредитов, ей не посылали оружие. Посылали Украине, но пусть с нее и спрашивают. Кому посылали? [президенту Украины Владимиру] Зеленскому? Вот с Зеленского пусть требуют и всех тех, кто бежит потом на Запад, спасаясь от оккупации, так называемой, или с тех, кто давал эти кредиты», — объяснил полковник в отставке. Международный валютный фонд (МВФ) утвердил рекордный кредит для Киева в размере 15,6 миллиарда долларов. Как писало издание The New York Times, страны Запада боятся, что им не хватит средств на восстановление Украины после завершения конфликта.

Украина задолжала Западу за оказание помощи во время конфликта с Россией более 160 млрд долларов. Об этом заявил в беседе с URA.RU полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «У Украины огромный долг перед США, перед западными государствами. Там больше 160 млрд долларов. Много стран, которые по американскому требованию давали кредиты Украине. Поставляли вооружение и много чего другого. Вопрос в том, кто будет выплачивать эти долги, если Украины завтра не будет?» — сказал Виктор Литовкин. Военный эксперт подчеркнул, что возвращать займы будет довольно сложно для Запада. «Россия например, не собирается отдавать долги Украины. Она не брала ни у кого кредитов, ей не посылали оружие. Посылали Украине, но пусть с нее и спрашивают. Кому посылали? [президенту Украины Владимиру] Зеленскому? Вот с Зеленского пусть требуют и всех тех, кто бежит потом на Запад, спасаясь от оккупации, так называемой, или с тех, кто давал эти кредиты», — объяснил полковник в отставке. Международный валютный фонд (МВФ) утвердил рекордный кредит для Киева в размере 15,6 миллиарда долларов. Как писало издание The New York Times, страны Запада боятся, что им не хватит средств на восстановление Украины после завершения конфликта.