МВФ одобрил рекордный кредит для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил кредит для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов. Об этом решении сообщает Reuters. Этот кредит является крупнейшим для Киева.
«Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетний пакет финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины <…> Этот кредит является крупнейшим для этой страны», — сообщают авторы агентства. Подчеркивается, что данный кредит должен удовлетворить финансовые потребности Киева.
Ранее сообщалось, что МВФ договорился с Украиной о четырехлетней программе финансирования. Фонд уже выражал готовность дать Украине многомиллиардный кредит. В Британии подчеркнули, что союзники дают Украине слишком мало денег в кредит, когда могли решить ее финансовые потребности на безвозмездном уровне.
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Международный валютный фонд (МВФ) утвердил кредит для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов. Об этом решении сообщает Reuters. Этот кредит является крупнейшим для Киева. «Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетний пакет финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины <…> Этот кредит является крупнейшим для этой страны», — сообщают авторы агентства. Подчеркивается, что данный кредит должен удовлетворить финансовые потребности Киева. Ранее сообщалось, что МВФ договорился с Украиной о четырехлетней программе финансирования. Фонд уже выражал готовность дать Украине многомиллиардный кредит. В Британии подчеркнули, что союзники дают Украине слишком мало денег в кредит, когда могли решить ее финансовые потребности на безвозмездном уровне.