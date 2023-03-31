МВФ одобрил рекордный кредит для Украины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock, мвф
МФВ одобрил Украине кредит на сумму в 15,6 миллиарда долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил кредит для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов. Об этом решении сообщает Reuters. Этот кредит является крупнейшим для Киева.

«Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетний пакет финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины <…> Этот кредит является крупнейшим для этой страны», — сообщают авторы агентства. Подчеркивается, что данный кредит должен удовлетворить финансовые потребности Киева.

Ранее сообщалось, что МВФ договорился с Украиной о четырехлетней программе финансирования. Фонд уже выражал готовность дать Украине многомиллиардный кредит. В Британии подчеркнули, что союзники дают Украине слишком мало денег в кредит, когда могли решить ее финансовые потребности на безвозмездном уровне.

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Международный валютный фонд (МВФ) утвердил кредит для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов. Об этом решении сообщает Reuters. Этот кредит является крупнейшим для Киева. «Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетний пакет финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины <…> Этот кредит является крупнейшим для этой страны», — сообщают авторы агентства. Подчеркивается, что данный кредит должен удовлетворить финансовые потребности Киева. Ранее сообщалось, что МВФ договорился с Украиной о четырехлетней программе финансирования. Фонд уже выражал готовность дать Украине многомиллиардный кредит. В Британии подчеркнули, что союзники дают Украине слишком мало денег в кредит, когда могли решить ее финансовые потребности на безвозмездном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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