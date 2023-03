NYT: Запад боится «переплатить» за Украину

25 марта 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Поддержка финансирования Украины среди общественности не является безграничной, написали в The New York Times Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада боятся, что им не хватит средств на восстановление Украины после завершения конфликта. Также поддержка финансирования Киева среди общественности не может продолжаться вечно. Об этом написали в The New York Times. «Существует неприятное осознание того, что стоимость восстановления Украины после окончания конфликта намного превысит сумму, которую даже богатые союзники, такие как США и Европа, могут быть готовы дать», — написали в статье . Также в материале отметили, что Запад отправил Киеву уже миллиарды долларов в качестве поддержки. При этом, не так давно Международный валютный фонд одобрил украинской стороне кредит в 15,6 миллиарда долларов. Однако общественная поддержка финансирования Киева не является безграничной, отметили в материале. Ранее СМИ начали писать о том, что энтузиазм Запада, касающийся поддержки Украины, постепенно уходит. В The Wall Street Journal усомнились в вере президента США Джо Байдена в победу украинской стороны. К тому же некоторые издания заявляли, что Россия производит куда больше оружия, чем это делают США и Европа, пишут « Дни.ру ».

Страны Запада боятся, что им не хватит средств на восстановление Украины после завершения конфликта. Также поддержка финансирования Киева среди общественности не может продолжаться вечно. Об этом написали в The New York Times. «Существует неприятное осознание того, что стоимость восстановления Украины после окончания конфликта намного превысит сумму, которую даже богатые союзники, такие как США и Европа, могут быть готовы дать», — написали в статье. Также в материале отметили, что Запад отправил Киеву уже миллиарды долларов в качестве поддержки. При этом, не так давно Международный валютный фонд одобрил украинской стороне кредит в 15,6 миллиарда долларов. Однако общественная поддержка финансирования Киева не является безграничной, отметили в материале. Ранее СМИ начали писать о том, что энтузиазм Запада, касающийся поддержки Украины, постепенно уходит. В The Wall Street Journal усомнились в вере президента США Джо Байдена в победу украинской стороны. К тому же некоторые издания заявляли, что Россия производит куда больше оружия, чем это делают США и Европа, пишут «Дни.ру».