Akharin khabar: утечка данных Пентагона стала предупреждением для Зеленского

15 апреля 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Утечка данных была сигналом для Зеленского, чтобы он обдумал идею подписания мирного договор, отметили журналисты Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Факт утечки секретных документов из Пентагона был сигналом от США для президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщал о невозможности Киева перейти в контрнаступление. Об этом сообщает иранская газета Akharin khabar. «Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом», — говорится в статье . Журналисты отметили, что Киеву следовало бы отказаться от противостояния и пойти с Москвой на переговоры. По их словам, у страны еще есть время до капитуляции. В апреле газета The New York Times опубликовала секретные документы, которые находились на одном из сервисов приложения для геймеров Discord. Данный факт осложнил отношение Украины с союзными государствами. Спустя время 21-летний летчик США 1-го класса Джек Тейшейра был обвинен в публикации данных. Предположительно, он публиковал их начиная с 2022 года.

Факт утечки секретных документов из Пентагона был сигналом от США для президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщал о невозможности Киева перейти в контрнаступление. Об этом сообщает иранская газета Akharin khabar. «Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом», — говорится в статье. Журналисты отметили, что Киеву следовало бы отказаться от противостояния и пойти с Москвой на переговоры. По их словам, у страны еще есть время до капитуляции. В апреле газета The New York Times опубликовала секретные документы, которые находились на одном из сервисов приложения для геймеров Discord. Данный факт осложнил отношение Украины с союзными государствами. Спустя время 21-летний летчик США 1-го класса Джек Тейшейра был обвинен в публикации данных. Предположительно, он публиковал их начиная с 2022 года.