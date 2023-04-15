Akharin khabar: утечка данных Пентагона стала предупреждением для Зеленского

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Утечка данных была сигналом для Зеленского, чтобы он обдумал идею подписания мирного договор, отметили журналисты Фото:
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Утечка секретных документов Пентагона

Факт утечки секретных документов из Пентагона был сигналом от США для президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщал о невозможности Киева перейти в контрнаступление. Об этом сообщает иранская газета Akharin khabar.

«Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом», — говорится в статье. Журналисты отметили, что Киеву следовало бы отказаться от противостояния и пойти с Москвой на переговоры. По их словам, у страны еще есть время до капитуляции.

В апреле газета The New York Times опубликовала секретные документы, которые находились на одном из сервисов приложения для геймеров Discord. Данный факт осложнил отношение Украины с союзными государствами. Спустя время 21-летний летчик США 1-го класса Джек Тейшейра был обвинен в публикации данных. Предположительно, он публиковал их начиная с 2022 года.

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Факт утечки секретных документов из Пентагона был сигналом от США для президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщал о невозможности Киева перейти в контрнаступление. Об этом сообщает иранская газета Akharin khabar. «Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом», — говорится в статье. Журналисты отметили, что Киеву следовало бы отказаться от противостояния и пойти с Москвой на переговоры. По их словам, у страны еще есть время до капитуляции. В апреле газета The New York Times опубликовала секретные документы, которые находились на одном из сервисов приложения для геймеров Discord. Данный факт осложнил отношение Украины с союзными государствами. Спустя время 21-летний летчик США 1-го класса Джек Тейшейра был обвинен в публикации данных. Предположительно, он публиковал их начиная с 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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