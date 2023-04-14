Челябинского депутата-фронтовика наградили орденом Мужества. Видео

15 апреля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Олег Голиков удостоен ордена Мужества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, находящийся в настоящий момент на СВО, награжден орденом Мужества. Награды вручал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Об этом сообщили в соцсетях. «В нашем полку прибыло, во всех смыслах. Еще один наш товарищ — депутат ГД Олег Голиков награжден орденом Мужества. Он ушел добровольцем на фронт в первые дни частичной мобилизации и сегодня командует отрядом аэроразведки в БАРС „Каскад“», — говорится в telegram-канале Андрея Турчака. Голиков, как и другой депутат Госдумы из Челябинской области, Олег Колесников, служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов российского парламента ушел на фронт. В середине января Голиков продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, находящийся в настоящий момент на СВО, награжден орденом Мужества. Награды вручал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Об этом сообщили в соцсетях. «В нашем полку прибыло, во всех смыслах. Еще один наш товарищ — депутат ГД Олег Голиков награжден орденом Мужества. Он ушел добровольцем на фронт в первые дни частичной мобилизации и сегодня командует отрядом аэроразведки в БАРС „Каскад“», — говорится в telegram-канале Андрея Турчака. Голиков, как и другой депутат Госдумы из Челябинской области, Олег Колесников, служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов российского парламента ушел на фронт. В середине января Голиков продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.