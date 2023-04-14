14 апреля 2023

Челябинского депутата-фронтовика наградили орденом Мужества. Видео

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Олег Голиков удостоен ордена Мужества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, находящийся в настоящий момент на СВО, награжден орденом Мужества. Награды вручал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Об этом сообщили в соцсетях.

«В нашем полку прибыло, во всех смыслах. Еще один наш товарищ — депутат ГД Олег Голиков награжден орденом Мужества. Он ушел добровольцем на фронт в первые дни частичной мобилизации и сегодня командует отрядом аэроразведки в БАРС „Каскад“», — говорится в telegram-канале Андрея Турчака.

Голиков, как и другой депутат Госдумы из Челябинской области, Олег Колесников, служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов российского парламента ушел на фронт. В середине января Голиков продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, находящийся в настоящий момент на СВО, награжден орденом Мужества. Награды вручал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Об этом сообщили в соцсетях. «В нашем полку прибыло, во всех смыслах. Еще один наш товарищ — депутат ГД Олег Голиков награжден орденом Мужества. Он ушел добровольцем на фронт в первые дни частичной мобилизации и сегодня командует отрядом аэроразведки в БАРС „Каскад“», — говорится в telegram-канале Андрея Турчака. Голиков, как и другой депутат Госдумы из Челябинской области, Олег Колесников, служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов российского парламента ушел на фронт. В середине января Голиков продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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