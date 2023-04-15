15 апреля 2023

Екатеринбуржец с ножом устроил драку возле бара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидца, у одного из екатеринбуржцев был нож Фото:

В Екатеринбурге несколько мужчин устроили драку возле бара на улице Академика Шварца, 17. По словам очевидца в соцсети, у одного из нападавших был нож.

«В „А ты где“ (бар — прим. URA.RU) на улице Академика Шварца, 17 сидела компания из трех мужиков. Они резко начали драться, пришла охрана разнимать. Потом второй раз начали драку и их на улицу выгнали. Там они продолжили драку. У кого-то из них нож был», — сообщил очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Драка произошла вечером 14 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге четыре подростка преследовали двоих десятилетних мальчиков. Догнав их, хулиганы набросились на детей и стали выпрашивать у них деньги, угрожая перцовым баллончиком и ножом. Позднее полицейские нашли нападавших подростков.

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В Екатеринбурге несколько мужчин устроили драку возле бара на улице Академика Шварца, 17. По словам очевидца в соцсети, у одного из нападавших был нож. «В „А ты где“ (бар — прим. URA.RU) на улице Академика Шварца, 17 сидела компания из трех мужиков. Они резко начали драться, пришла охрана разнимать. Потом второй раз начали драку и их на улицу выгнали. Там они продолжили драку. У кого-то из них нож был», — сообщил очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Драка произошла вечером 14 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге четыре подростка преследовали двоих десятилетних мальчиков. Догнав их, хулиганы набросились на детей и стали выпрашивать у них деньги, угрожая перцовым баллончиком и ножом. Позднее полицейские нашли нападавших подростков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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